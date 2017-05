ANNONSE

Over sju måneder etter at irakiske styrker igangsatte angrepet mot Mosul, er det fortsatt stor motstand fra IS-krigere som befinner seg i byen.

Hærens talsmann Yahya Rasool forteller til AFP at IS blåser kjøretøy fulle med sprengstoff i lufta og bruker skarpskyttere og selvmordsbombere for å ramme irakiske soldater.

Les også: Norge innfører økonomiske sanksjoner mot Nord-Korea

Den irakiske hæren varsler storoffensiv i den vestlige delen av byen.

– Vi fortsetter framrykkingen og har gått inn i bydelene Al-Saha al-Oula, Al-Zinjili og Al-Shifaa, samt sykehuset, sier Rasool mandag.

Offensiven ble varslet lørdag. Siden har irakiske styrker sluppet flygeblad over byen med oppfordring til sivilbefolkningen om å flykte fra IS-kontrollerte områder. Det er andre gang på en uke at hæren kommer med en slik oppfordring.

– Tusener av flygeblad er sluppet. Vi oppfordrer innbyggerne til å flykte inn i våre sikkerhetssoner, heter det i en uttalelse fra hæren mandag.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?