Sivilt råd overtar styringen i Raqqa

De USA-støttede opprørerne som drev IS ut av Raqqa, overlater nå styringen av den utbombede syriske byen til et sivilt råd.

Rådet ble dannet for seks måneder siden og skal etter planen overta styringen fredag, opplyser kilder i opprørsalliansen SDF.

Mange av opprørerne som deltok i erobringen av Raqqa har alt forlatt byen for å fortsette kampen mot IS andre steder, blir det opplyst.

– Etter at de militære operasjonene var over, har en stor del av styrken forlatt Raqqa og reist til andre steder, blant dem Deir al-Zor-provinsen, sier en talsmann for den kurdiske YPG-militsen, som utgjør størstedelen av SDF.

I Deir al-Zor jakter også syriske regjeringsstyrker og deres russiske støttespillere på IS.

Spøkelsesaktig

En rekke veisperringer og kontrollposter i Raqqa var torsdag forlatt, selv om noen av opprørerne fortsatt danset og jublet på al-Naim-plassen i sentrum av byen.

Bulldosere og pansrede traktorer har samtidig begynt arbeidet med å rydde de utbombede ruinene, der det blir funnet stadig flere lik.

Den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at minst 3.250 mennesker ble drept i stormløpet mot Raqqa, 1.130 av dem sivile. De reelle tallene er trolig langt høyere.

Stemningen i de folketomme gatene blir beskrevet som spøkelsesaktig. Stillheten blir med jevne mellomrom brutt av eksplosjoner når landminer og bombefeller blir sprengt, og skyer av fluer forteller om råtnende lik.

Avhører IS-opprørere

Opprørerne erklærte tirsdag kampene om Raqqa for over. Siden har de trålet byen på jakt etter eventuelle IS-krigere som ligger i skjul, men uten å finne noen, opplyser SDF-talsmannen Talal Sello.

IS-opprørere som har overgitt seg eller som er tatt til fange, blir nå avhørt, og det er flere utlendinger blant dem, sier Sello. Hvilken nasjonalitet disse har, er ikke kjent.

Norske krigere

Politiets etterretningstjeneste (PST) anslår at rundt 40 norske fremmedkrigere kjemper for IS i Syria, og at flere av dem skal ha hatt tilhold i Raqqa tidligere.

– Mange av de 40 kan være drept uten at vi har noen bekreftelse. Det er veldig vanskelig å få ut informasjon, sa informasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB tidligere i uka.

(©NTB)

