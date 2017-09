Sjef i svensk TV går av etter anklager om sexkjøp på nett

En sjef i Sveriges Television har gått av etter at han ifølge avisa Expressen forsøkte å kjøpe sex på internett av det han trodde var en 14 år gammel jente.

Mannen er nå politianmeldt for forsøket på å kjøpe sex av en mindreårig, og det er igangsatt en intern granskning i SVT.

Ifølge Expressen tilbød mannen jenta 9.000 kroner for å ta jomfrudommen hennes når hun fylte 15 år. Det han ikke visste, var at han chattet med en reporter i Expressen som utga seg for å være en 14 år gammel jente.

Da han ble konfrontert av reporteren, hevdet han at chattingen var et forsøk på redde jenta.

– Det har aldri vært snakk om å kjøpe sex, hevder SVT-sjefen.

SVT er blitt enig med mannen om at han forlater sin stilling med umiddelbar virkning.

– Ut fra de samtalene vi har hatt med ham, og de samtalene som framkommer i chatteloggen, er tilliten fra SVTs side helt oppbrukt, og det er umulig for ham å fortsette å arbeide her, sier SVTs kommunikasjonsdirektør Sabina Rasiwala.

