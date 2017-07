Sjelden neshornfødsel får dyrepark i Danmark til å skjerpe sikkerheten: - Vi er veldig redde for krypskyttere, sier direktør

Et ekstremt sjeldent sort nesehorn ble nylig født i Ree Park i Danmark, og lenge vurderte parken å holde fødselen hemmelig.

Gleden var stor da den lille og ekstremt sjeldne krabaten kom til verden mandag 3. juli, men bekymringene kom også ganske raskt.

- Vi er redde for at krypskyttere skal finne på å ta livet av dyrene for å selge hornene, sier direktør i Ree Park, Jesper Stagegaard til TV 2 Østjylland.

Drepte neshornet Vince



Det høres kanskje utrolig ut, men kun for få måneder siden ble en fransk dyrehage angrepet, og et hvitt nesehorn ble tatt liv av, før gjerningspersonene skar av hornet med en motorsag.



Offeret var et fire år gammelt utrydningstruet stumpneshorn som het Vince. Hannen ble skutt tre ganger i hodet i en del av parken som huser minst to andre neshorn, ifølge politiet.

På det sorte markedet kan et horn fra et sort nesehorn selges for mellom 300-400 kroner per gram.

En ubehagelig overraskelse



Og nettopp derfor er det nye tilskuddet i parken blitt toppsikret.

Jesper Stagegaard vil naturligvis ikke fortelle hvilke konkrete tiltak parken har tatt, men han forsikrer til kanalen at eventuelle inntrengere vil få seg en ubehagelig overraskelse.