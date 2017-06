Sjokkmåling i Storbritannia: Theresa May ligger an til å miste flertallet i Parlamentet

ANNONSE

De konservative ledet med opp mot 20 prosentpoeng på målingene da statsminister Theresa May selvsikkert utlyste nyvalg – stikk i strid med løftene hun hadde gitt om at nettopp det var noe hun ikke ville gjøre.

Nå kan det gå mot et sviende nederlag.

I en valgdagsmåling spås toryene 314 seter, tilbake fra et knapt flertall på 330 seter i dag. Det trengs 326 seter for å få flertall.

Valgdagsmålingen er gjennomført av Ipsos MORI og GfK for Sky News, BBC og ITV News.

Et nederlag



Målingen viser Labour ligger an til å gå kraftig fram til 266 mandater. Labour har 232 seter i dag.

– Overmot, sier Labours Emily Thornberry til Sky News om Mays beslutning om å utlyse nyvalget.

Hun understreker at det fortsatt er tidlig, men betegner tallene som et nederlag for de konservative.

Skotske SNP får 34 mandater og Liberaldemokratene 14 mandater i målingen. I tillegg går 22 mandater til andre representanter.

UKIP ligger ifølge målingen ikke an til å få noen mandater.

Katastrofe for May



Stemmer valgdagsmålingen, er det en katastrofe for statsminister Theresa May, mener norsk Storbritannia-ekspert.

Valgdagsmålingen viser at Theresa Mays konservative parti vil miste sitt flertall i Underhuset og få 314 representanter, en tilbakegang på 17.

– Dette er veldig overraskende og mot alle odds. Det spriker i forhold til meningsmålingene de siste dagene, sier førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder. Han er i London for å følge valget.

Mustad sier at skulle valgdagsmålingen stemme, vil Storbritannia bli kastet ut i politisk kaos.

– Da tenker jeg ikke bare på brexit. Det konservative partiet har ingen tradisjon for å tåle tapere, og et slikt valgresultat tror jeg vil ende i at Theresa May må gå, sier Mustad, men han er samtidig skeptisk til om valgdagsmålingen stemmer.

– Det blir noen spennende timer utover natten, sier han.

Labour går ifølge valgdagsmålingen fram med 34 representanter til 266 representanter i Underhuset.

Race om første valgkrets



Det er et race om å bli første valgkrets klar med resultatet i det britiske valget. Ved de seks siste valgene har en Sunderland-krets blitt først.

Det er ventet at valgresultatet fra Houghton and Sunderland South blir klart rundt midnatt. Her står et valgkorps på 1.000 personer klare. For nok en gang å bli britiske mestere i stemmeopptelling har de til og med en generalprøve, skriver avisa The Telegraph.

Spenning utover natten



Resultatene fra de 649 andre valgkretsene følger så utover natta og morgentimene. Resultatet fra det første marginale setet Nuneaton i Warwickshire er ventet i 2-tiden norsk tid. Det sies at da De konservative vant dette setet fra Labour i 2015, visste daværende statsminister David Cameron at han hadde vunnet valget.

Klokken 3.30 er det ventet at resultatet er klart fra Jeremy Corbyns krets i Islington i London. Halvannen time senere kommer resultatet fra Theresa Mays valgkrets i Maidenhead.

Først ved lunsjtider fredag kommer resultatene fra de siste valgkretsene, men om Theresa May kan fortsette som statsminister blir klart langt tidligere enn det.

29 prosent av kandiater er kvinner



965 av 3.304 kandidater, eller 29 prosent, av dem som stiller i det britiske valget, er kvinner.

I 2015 var også 29 prosent av dem som ble valgt inn kvinner, opp fra 23 prosent i perioden før. Det var den største økningen i kvinnerepresentasjonen siden 1997.

Økningen i 2015 skyldtes i blant annet det gode valget for det skotske uavhengighetspartiet SNP. 20 av de 50 SNP-erne som ble valgt inn i 2015 var kvinner, mot bare én i 2010.

Den store framgangen for kvinner i Underhuset kom med Tony Blairs brakvalg i 1997. Da økte antall kvinner i det britiske underhuset med hele 173 prosent. Hele 101 kvinner fra Labour ble valgt inn, og bildet av Tony Blair omgitt av de 101 som fikk tilnavnet Blair Babes gikk verden rundt.

Labour er også det partiet som stiller flest kvinner ved dette valget – 41 prosent, ifølge BBC.