De to siste, begge kvinner, er løslatt mot kausjon fram til sent i mars måned. De sju løslatte er utenfor mistanke, skriver BBC.

En 58 år gammel mann og en 27 år gammel mann, begge pågrepet i Birmingham torsdag, er imidlertid fortsatt i politiets varetekt.

Politiet arbeider med å avklare hvorvidt angriperen Khalid Masood handlet alene, samtidig som de undersøker om han brukte meldingstjenesten WhatsApp like før han kjørte over Westminster bro onsdag.

Det har blitt skrevet at en melding ble sendt fra Masoods telefon to minutter før angrepet, og politiet uttaler at de har beslaglagt 2.700 gjenstander fra 21 ulike adresser, som inkluderer "massive mengder datamateriale".

Fire mennesker ble drept og over 50 såret da Masood kjørte bilen sin inn i en mengde fotgjengere like ved det britiske Parlamentet. 15 av disse mottar fortsatt behandling på sykehus. (©NTB)