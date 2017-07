Skilsmissen mellom Ecclestone og Stunt kan bli verdens dyreste

Er gode for 60 milliarder kroner.

Fredag møttes Petra Ecclestone Stunt (28) og James Stunt (35) i retten, i det som er opptakten til å kunne bli tidenes dyreste kjendis-skilsmisse.

Paret har en estimert samlet verdi på utrolige 60 milliarder kroner.

De to møttes på en blind date i 2006, og giftet seg fem år senere på et italiensk slott. Hele gildet, som inkluderte fyrverkeri, opptredener av blant annet David Guetta og Eric Clapton, og med flere hundre gjester til stede, kostet over 130 millioner kroner.

De har tre barn sammen, en datter på fire år og tvillinggutter på to.

Anklager om vold

Men lykken har tydeligvis ikke vært enerådende, og nå skal de skilles. Stunt anklages for å ha vært både psykisk og fysisk voldelig, og skal blant annet ha truet med å «blåse hodet» av sin kone under en restaurant-middag.

Under rettsmøtet før helgen, viste han også hva han mener om sin svigerfar. Stunt skal ha pekt på Ecclestone senior med en «pistol»-hånd, kalt ham «ei fitte» og deretter dyttet ham i skulderen.

- Jeg skulle jo ønske det aldri hadde skjedd, at det måtte komme til dette. For hun hadde aldri gått fra ham om alt var ok. Petra er stille, søt og ikke aggressiv på noen måte, sier Bernie, som vanligvis ikke snakker med media, til Daily Mail.

Han skal ikke ha visst om hvordan forholdet mellom datteren og svigersønnen var før hun søkte om skilsmisse.

- Hun er veldig privat, og snakker sjelden om problemer. Det er synd hun ikke sa noe til meg før. Men hadde hun kommet til meg tidligere og fortalt hva han gjorde, hadde det ikke vært bra for han.

Holmby Hills: Ecclestones eiendom i Los Angeles var tidligere eid av Candy Spelling, enken etter produsenten Aaron Spelling. Den ble lagt ut for salg igjen i fjor, og blant annet Jay-Z og Beyonce skal være interessert.

Må ut



Dommeren ga Ecclestone medhold i at Stunt må forlate parets hjem i Chelsea, og la Petra og barna bli boende alene der. Han fikk heller ikke lov å benytte en Ecclestone-bolig i nærheten, ettersom dommeren mener han har nok penger til å leie noe de kommende månedene skilsmissen vil være.

Stunt ble senere sett forlate eiendommen i en Rolls Royce – med to porselenskatter i hendene.

Skilsmisseforhandlingene fortsetter neste måned. Da partene forlot retten denne gang, var hun oppløst i tårer, mens han viste fotografene fingeren.

Milliard-skilsmisse

Petra er datter av Bernie Ecclestone (86), milliardær og tidligere Formel 1-eier. Han er god for nesten 30 milliarder, og Petra og søsteren Tamara (33) er enearvinger. Yngstejenta har i tillegg vært involvert i flere motekolleksjoner, samt investert i eiendom, og har til sammen eiendom verd 1,4 milliarder.

Paret har frem til helgen bodd sammen i et herskapshus i Chelsea, London, til en verdi av en drøy milliard, og eier også et like fasjonabelt hus i Los Angeles, til en verdi av 1,7 milliarder kroner.

James Stunt skal på et tidspunkt ha vært god for 36 milliarder kroner, men ingen vet helt hvor disse pengene kommer fra – eller om de eksisterer. Han er sønn av et forlagsektepar, og driver blant annet med kjøp og salg av kunst. Han eier også en vinsamling verd 160 millioner, samt en rekke dyre biler. Han er også eier av to eiendommer på til en prislapp av over 4 millioner hver i Chelsea.

Men sist måned ble det kjent at kunstfirmaet hans har falt kraftig i verdi, fra 30 millioner kroner, til 20 millioner.

Og det er Petra som står som eneeier på hjemmene i Chelsea og Los Angeles.

DYR SKILSMISSE: Heather Mills fikk over 250 millioner i skilsmisseoppgjøret med Paul McCartney. Hun hadde krevd det femdobbelte. Her på vei ut av retten etter at summen var klar.

Det skal finnes en avtale om særeie, men denne skal bare ha en verdi på drøye 170 millioner kroner.

Dyre oppgjør

Noen som uansett kan regne med å tjene på det hele, er advokatene. Hun er representert av blant annet baronesse Fiona Shackleton, og koster 6500 kroner timen. Hun har representert flere kjendiser i skilsmisseoppgjør, blant annet det famøse bruddet mellom Paul McCartney og Heather Mills i 2008.

Stunt har ansatt den nesten like kjente David Sherborne.

Den dyreste skilsmissen innen underholdningsverdenen så langt, var mellom Rupert Murdoch og Ann Murdoch Mann i 1998. Den kostet mediemogulen 4,3 milliarder kroner.

Neil Diamond måtte i sin tid gi halve sin formue på 2,5 milliarder til Marcia Murphy, da de skilte seg.

