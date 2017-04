Skolebuss i Sverige deler inn elevene etter kjønn

ANNONSE

Det svenske dokumentarprogrammet «Kalle Fakta» avslører at elever i alderen seks til ti år i flere tilfeller har blitt delt inn etter kjønn på skolebussene til den muslimske friskolen Al Azhar i Vällingby vest i Stockholm.

Programmet har dokumentert flere tilfeller der jentene henvises til døra bak på bussen, mens guttene til døra lengst fram, ifølge svensk TV4.

– Jeg synes det er avskyelig. Det hører ikke hjemme i Sverige, sier statsminister Stefan Löfven.

– Her tar vi buss sammen, uavhengig om man er jente eller gutt, kvinne eller mann. Dette tyder på at vi har mer å jobbe med når det gjelder segregering, fortsetter Löfven.

Ifølge friskolens viserektor Roger Lindquist er det snakk om en feil.

– Det her er ikke noe som er kjent for skoleledelsen eller sanksjonert. Både rektor og jeg konstaterer at det har skjedd når vi ser bildene, men det er åpenbart ikke noe vi står bak, sier Lindquist.

Han opplyser at skolen skal undersøke hvorfor en av fritidslederne har organisert bussturene på den måten.

