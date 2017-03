NEW YORK (Nettavisen): En kvinne er blitt arrrestert etter aggressiv opptreden med en bil ved kongressbygningen Capitol Hill i den amerikanske hovedstaden Washington.

Hendelsen skjedde litt etter klokken ni onsdag morgen. Politiet oppdaget en ustabil og aggressiv sjåfør, som forsøkte å stikke av da politiet ba vedkommende om å stanse.

- Sjåføren utførte en U-sving og kjørte nesten på en politibetjent. Politiet tok deretter opp jakten og under forsøket på å arrestere personen, ble det avfyrt skudd, forteller Eva Malecki, som er kommunikasjonsdirektør hos Capitol Hill-politiet.

Det er foreløpig uvisst hva som motiverte politiet til å avfyre skudd.

Ingen personer kom til skade.

Hendelsen beskrives som kriminell, men er ikke terror-relatert.

Tough to see but one person was taken out of the car. Appears relatively uninjured. Green shirt on the left. pic.twitter.com/IKF46HnYZf