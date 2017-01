Skyting på musikkfestival i Mexico

Fem skal være drept etter skyting på en en klubb under musikkfestivalen BPM i Playa Del Carmen i Mexico, melder New Musical Express (NME).

- Noen har kommet inn på klubben i Playa Del Carmen og åpnet ild. 4-5 døde og mange skadd, skriver artisten Jackmaster på Twitter.

Ifølge meldinger på sosiale medier skal skytingen ha skjedd på klubben Blue Parrot.

Norske Mira Valle sier til VG at hun befant seg på en nattklubb ved siden av Blue Parrot og at hun så folk begynne å løpe inn i klubben der hun befant seg.

- Jeg hørte flere skudd, og kulene føyk over hodet på oss, sier hun til VG.

Avisa El Universal skriver at det er uklart hva som har skjedd og at skytingen ennå ikke er bekreftet av myndighetene.

En melding om skyting som ble lagt ut på festivalens offisielle Twitter-konto ble kort tid etter fjernet.

BPM er en årlig elektronisk musikkfestival som pågår i ti dager på forskjellige klubber i Playa del Carmen.

#BPMFestival #BlueParrot so sad :( most of us made it out ok, hurts my heart knowing people didn't make it safe. pic.twitter.com/t8hpT5DnVt