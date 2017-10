Slik ble én soldats død et stort problem for Trump

USAs president har viklet seg inn i en ordkrig med enken til en av de fire soldatene som ble drept i Niger 4. oktober.

NEW YORK (Nettavisen): Fire amerikanske soldater ble drept da rundt 50 krigere fra Den islamske stat (IS) angrep en konvoi på tolv soldater sørvest i Niger 4. oktober.

De første rapportene indikerte at tre amerikanske soldater ble drept, samt en soldat fra et samarbeidsland. To dager senere identifiserte Pentagon de tre som stabssersjantene Bryan C Black, Jeremiah W. Johnson og Dustin M. Wright.

Samme dag, altså 6. oktober, fikk CNN opplyst av militærkilder at man hadde funnet den døde kroppen til sersjant La David Johnson, som var savnet siden angrepet 4. oktober. 7. oktober bekreftet forsvarsdepartementet at også La David Johnson døde i angrepet tre dager tidligere.

10. oktober rapporterte CNN at angrepet i Niger skjedde etter at de amerikanske soldatene hadde vært i møte med lokale ledere og spaserte tilbake til bilene sine da de ble beskutt med maskingeværild og granater.

Trump taus i tolv dager

Amerikansk presse etterlyste allerede 6. oktober en uttalelse fra president Donald Trump om de fire soldatenes død. Ni dager etter det dødeligste angrepet på amerikanske soldater i Trumps presidenttid, ville Det hvite hus ifølge CNN fremdeles ikke forklare hvorfor Trump ennå ikke hadde uttalt seg.

Først 16. oktober uttalte Trump seg om dette.

- Jeg synes dette er veldig, veldig trist. Jeg synes alltid dette er trist. Det er de vanskeligste telefonsamtalene jeg tar, når soldater blir drept, sa Trump under en pressekonferanse i Rosehagen.

Deretter anklagde han president Barack Obama «og andre presidenter» for å ikke ta disse kondolansetelefonene.

- Tradisjonelt, hvis dere ser på president Obama og andre presidenter, de fleste av dem tok ikke slike telefonsamtaler. Jeg liker å ringe når det er passende, når jeg har anledning til å gjøre det. De har gitt det ultimate offer. Jeg kommer til å ringe dem (de etterlatte, red.anm.). Jeg vil at det skal gå litt tid først. Jeg har også skrevet brev til soldatenes familier, sa Trump.

Falsk anklage

Oppstandelsen kom umiddelbart. Både Obama og hans forgjenger, president George W. Bush, har tatt slike kondolansesamtaler. Amerikanske medier, deriblant The New York Times og CNN, konkluderte med at Trumps anklage er falsk.

- Jeg kan ikke huske noe som beveget Obama mer. Han anså det som sin plikt å trøste dem så godt han kunne og takke dem på vegne av nasjonen, forteller tidligere Obama-rådgiver David Axelrod til The New York Times.

DREPT AV IS (fra venstre): Stabssersjant Bryan C. Black (35), stabssersjant Jeremiah W. Johnson (39), sersjant La David Johnson (25) og stabssersjant Dustin M. Wright (29).

17. oktober ba president Trump i et radiointervju reportere om å undersøke hvorvidt president Obama ringte hans stabssjef John Kelly etter at Kellys sønn døde av en landmine i Afghanistan i 2010.

Samme dag opplyste pressesekretær Sarah Sanders i Det hvite hus at Trump har ringt til familiene til de fire soldatene som døde i Niger 4. oktober.

I et intervju med WPLG på kvelden 17. oktober sa kongresskvinne Frederica Wilson at Trump hadde fortalt Myeshia Johnson, enken til sersjant La David Johnson, at ektemannen hennes «visste hva han gikk til … men jeg skjønner at det likevel gjør vondt».

Ble en stor sak i media

Slike kondolansesamtaler er, som Trump sa i Rosehagen, svært vanskelige. Det er normalt sterke følelser og mange spørsmålstegn hos etterlatte og hvordan USAs president ordlegger seg, blir lagt ekstra merke til.

PRESIDENT Donald Trump under sin tale i Rosehagen 17. oktober.

I stedet for å ignorere reaksjonene på ordbruken, valgte Trump å anklage kongresskvinnen for å dikte dem opp. Morgenen etter hennes intervju, tvitret president Trump at Wilsons påstand er «fullstendig fabrikkert». Dette bidro til at hva president Trump sa eller ikke sa til enken ble den store saken i amerikansk media onsdag 18. oktober.

Cowanda Jones-Johnson, et familiemedlem som oppdro La David Johnson, bekreftet Wilsons uttalelse overfor CNN. Begge var sammen med enken og hørte samtalen med Trump fordi Myeshia Johnson ba om at samtalen ble gjort over høyttaler.

- Jeg sa ikke det kongresskvinnen hevder. Jeg sa det overhodet ikke. Hun vet det. Og nå sier hun det ikke. Jeg sa ikke det hun påstår, sa Trump ifølge CNN i forbindelse med et pressemøte om skattereform.

Democrat Congresswoman totally fabricated what I said to the wife of a soldier who died in action (and I have proof). Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2017

The Fake News is going crazy with wacky Congresswoman Wilson(D), who was SECRETLY on a very personal call, and gave a total lie on content! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2017

I hope the Fake News Media keeps talking about Wacky Congresswoman Wilson in that she, as a representative, is killing the Democrat Party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2017

Wacky Congresswoman Wilson is the gift that keeps on giving for the Republican Party, a disaster for Dems. You watch her in action & vote R! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2017

Wilson svarte via Twitter at hun står fast på sin påstand, og kritiserte samtidig Trump for å kalle La David Johnsons enke Myeshia Johnson «kvinnen» eller «kona» i stedet for å bruke navnet hennes.

Wilson representerer – og dette vil neppe overraske noen – demokratene og fikk enormt mye oppmerksomhet i media på grunn av Trumps kritikk. Hun sa til CNN at Trump «har en hjerneskade» og til WPLG at «Trump er gæren».

STABSSJEF John Kelly under en pressebriefing i Det hvite hus 19. oktober.

Emosjonell støtte fra Kelly

Torsdag ettermiddag 19. oktober snakket stabssjef John Kelly med pressen fra podiet under den daglige briefingen i Det hvite hus. Den pensjonerte generalen var synlig emosjonell i sitt forsvar av president Trump, og forklarte blant annet hva som skjer når liket av en soldat fraktes hjem til USA.

- Noen presidenter velger å ringe. Alle presidenter, tror jeg, har sendt ut kondolansebrev. Hvis du velger å ringe en familie, er det omtrent det mest vanskelige du kan forestille deg. Det er ingen perfekt måte å gjennomføre den telefonsamtalen på, sa Kelly ifølge The New York Times.

Kellys forsvar av Trump fremsto ektefølt og gjorde inntrykk på mange. Men han stanset ikke der – Kelly gikk også til angrep på kongresskvinne Frederica Wilson, som han omtalt som «en tom tønne», og han angrep det med en falsk anklage om at hun hadde skrytt på seg å skaffe pengene til et nytt FBI-bygg i Florida.

Dette skapte enda mer oppstyr og negativ presse for Det hvite hus.

FAMILIEN: Richard Johnson Sr. holder La David Johnson Jr., mens Ah'Leesya Johnson sitter ved siden av sin mor Myeshia Johnson under minnestunden i Hollywood i Florida 21. oktober.

KONGRESSKVINNEN Frederica Wilson (i midten) var til stede unner minnestunden for La David Johnson 21. oktober 2017.

"[I was] very upset and hurt. It made me cry even worse." - Myeshia Johnson, widow of Sgt. La David Johnson to @GStephanopoulos pic.twitter.com/JguNqTaYa3 — Good Morning America (@GMA) 23. oktober 2017





Enken intervjuet av ABC

Mandag morgen, amerikansk tid, var sersjant La David Johnsons enke Myeshia Johnson gjest under «Good Morning, America» på ABC. Der gjentok hun sin støtte til kongresskvinnen Wilson, som har vært en familievenn i årevis.

- Vi var på flystripa og på vei ut av en limousin og han (president Trump, red.anm.) ringte på telefonen til kommandérsersjant Neal. Jeg ba kommandérsersjant Neal om å sette telefonen på høyttaler så min tante og onkel også kunne høre. Presidenten sa at «han visste hva han gikk til, men det gjør likevel vondt». Det fikk meg til å gråte, for jeg var veldig sint på tonen i stemmen hans og hvordan han sa at han ikke kunne huske min manns navn.

- Den eneste grunnen til at han husket min manns navn er fordi han sa til meg at han hadde min manns rapport foran seg og da sa han faktisk «La David». Jeg hørte ham slite med å huske min manns navn og det er det som såret meg mest, fordi min mann kjempet for landet vårt og risikerte livet sitt for landet vårt, så hvorfor kan han ikke huske navnet hans?

Les utskrift av hele intervjuet hos ABC.

President Trump tok nok en gang i bruk Twitter for å respondere.

- Jeg hadde en svært respektfull samtale med enken til sersjant La David Johnson, og brukte navnet hans fra begynnelsen av, uten å nøle, skriver Trump.

Og dermed holdes saken aktiv i media enda en stund.

I had a very respectful conversation with the widow of Sgt. La David Johnson, and spoke his name from beginning, without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2017

Mest sett siste uken