Slik ødela letingen etter Bowe Bergdahl livet til tre andre soldater

- Jeg trodde ikke det ville bli igangsatt en så stor leteaksjon, sa Bergdaghl i retten. Han har tilstått å ha desertert, like før han ble fanget av Taliban.

Den amerikanske sersjanten Bowe Bergdahl , som satt i fangenskap hos Taliban i fem år, tilsto mandag at han deserterte rett før han ble tatt til fange.

SKUTT: James Hatch ble skutt i et ben, og fikk karrieren i Navy Seal ødelagt. Han har siden jobbet med militære hunder.

Risikerer livstid



Bergdahl forsvant fra post i Paktika-provinsen i Afghanistan i juni 2009, og 18 dager senere offentliggjorde Taliban den første videoen av ham. Først fem år senere ble han frigitt. Det skjedde etter at det var inngått en avtale om fangeutveksling med USA, som løslot fem Guantanamo-fanger.

Bergdahl , som har norskættet far og svenskættet mor, ble kort tid etter løslatelsen stilt for krigsrett, tiltalt for å ha desertert og for å ha satt medsoldatenes liv i fare. Blir han funnet skyldig på det siste punktet, kan han få livstid i fengsel.

Men tre av soldatene som lette etter Berghdal fikk livet forandret, noe som altså kan ha stor innvirkning på dommen.

Livet endret

En av dem sitter i rullestol og har mistet språket som følge av en hjerneskade. Mark Allen ble skutt i hodet da patruljen hans var på leting etter Bergdahl. Hjerneskaden har også endret livet til familien hans, kona og to barn.

Jonathan Morita mistet førligheten i høyre hånd, også det i Afghanistan etter at han ble sendt til landet for å delta i letingen etter Bergdahl.

- Hver gang jeg slår borti en finger, er det bare en ting jeg tenker på, og det er han, sier Morita til New York Post.

AVGJØRENDE: Skadene blant annet James Hatch fikk i forsøket på å redde Bergdahl, kan bli avgjørende for å desertøren som endte i fem års fangenskap hos Taliban, får livstid eller ikke.

Han er forundret over Bergdahls uttalese under rettssaken, at han ikke trodde det ville bli satt i gang en så stor leteaksjon etter han.

- Jeg var med på de oppdragene. Jeg mener at alle som har sett filmen «Black Hawk Down» burde vite at det er slik vi gjør det, sier Morita.

Henrettet på Youtube



James Hatch ødela et ben og dermed karrieren i Navy Seal. Han forteller om en leteoperasjon der teamet hadde 90 minutter på å legge en plan under vanskelige forhold, men at det var viktig å gjøre.

- Jeg ville ikke at Bergdahls mor skulle se sønnen sin henrettet på Youtube.

KRIGSRETTSSAK: Bergdahl eskorteres inn i lokalet der rettssaken USA mot Bergdahl holdes, i Fort Bragg, North Carolina.

Hatch ble truffet av kuler fra en AK-47, i det helikopteret deres ble angrepet like ved grensen mot Pakistan. Han berømmer sine medsoldater for at han er i live.

- De reddet meg fra å blø i hjel.

- Skyldig



Desertering straffes med opptil fem års fengsel, samt avskjed i unåde, tap av militær grad og all rett til lønn. Det andre tiltalepunktet, å ha satt medsoldaters liv i fare, kan gi livsvarig fengsel.

Forrige ukemøtte den nå 31 år gamle sersjanten for krigsrett ved Fort Bragg i North Carolina og sa seg skyldig etter begge de to tiltalepunktene.

– Jeg innser at jeg brøt loven ved å forlate posten, sa han.

FRIGITT: Bergdahl i en pickup, like ved den afghanske grensen, der han ble sluppet fri etter fem års fangenskap.

Trumps «men»



Dom i saken var ventet denne måneden, men mandag kom en utsettelose som følge av en uttalelse fra Donald Trump forrige uke.

- Jeg kan ikke uttale meg om saken, men jeg tror folk har hørt mine kommentarer før, sa han under en pressekonferanse i Rosehagen forrige mandag.

Donald Trump var blant dem som gikk aller lengst og som i valgkampen gjentatte ganger omtalte Bergdahl som «en skitten, råtten forræder» som fortjente å bli henrettet ved skyting eller kastet ut av et fly uten fallskjerm.

- Ingen kommando



Bergdahls forsvarere mener han ikke kan få en rettferdig behandling etter Trumps «men»-uttalelse, ettersom den vil kunne påvirke den militære domstolen - som er underlagt øverstkommanderenede, altså Trump.

Aktoratet mener - ikke uventet - at det ikke har betydning, men også dommeren, Jeffrey R. Nance, sier det neppe har innvirkning.

- Uttalelsen er forstyrrende og skuffende, sa Nance under mandagens høring skriver nbc news, men han anser det ikke som en kommando eller ment for å påvirke, og mer hva Trump mener om Bergdahls handling.

Under mandagens rettsmøte tilbød Nance også Bergdahl å trekke sin tilståelse, noe Bergdahl avslo.

Retten har pause til onsdag.

