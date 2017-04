Slik levde den terrorsiktede i Stockholm

ANNONSE

Den 39 år gamle usbekiske mannen som er siktet for terrorangrepet i Stockholm, jobbet med asbestsanering ved ulike byggeprosjekt i hovedstaden.

Hans arbeidsgiver forteller at 39-åringen fortalte i ansettelsesintervjuet fortalte at han hadde kunnskaper om sprengning.

- I slutten av intervjuet viste han fram et sertifikat på at han hadde sprengningskunnskaper og fortalte at han kunne sprenge også. Vi lo mest av det og forklarte at vi ikke holdt på med slikt, sier arbeidsgiveren til Expressen.

Bodde med flere menn



Mannen har de siste årene bodd flere ulike steder i Stockholmsområde. Nå bodde han i en leilighet i Vårberg sammen med flere andre menn.

– Dette er et veldig rolig og fint område. Naboene er trivelige, men disse mennene snakket vi aldri med, sier nabo Patrick Behnke til VG.

En eldre dame i oppgangen sier at mennene i leiligheten var rolige og hjelpsomme.

Siden 2015 har han hatt postadresse i Hjulsta, på den adressen som politiet gikk til aksjon på natt til lørdag. En kvinne og hennes 17 år gamle sønn ble tatt inn til avhør.

Kvinnen sier til Expressen at hun ikke kjenner mannen godt, men at han tok ulikt arbeid i Sverige for å forsørge sin familie i Usbekistan. Han hadde jobbet på ulike riveprosjekt, men også som maler.

- Morsom og trivelig



- Jeg oppfattet han som morsom og trivelig. Han pratet om sin familie. Han fortalte at han trengte mer jobb. Ikke noe annet, sier kvinnen.

Hun synes det er vanskelig å forstå at mannen ville ønske å utføre terror.

- Jeg har aldri sett noe tegn til at han skulle være ekstremist eller bry seg om religion. Tvertimot så festet og drakk han alkohol som mange andre usbekere i Sverige, sier hun til Dagens Nyheter.

Det samme inntrykket hadde en venn Aftonbladet har snakket med.

- Jeg så aldri noe tegn på at han var en fanatiker, sier hun. Hun oppfattet ham som intellektuell og kunnskapsrik.

IS-støtte på nett

På internett var tonen en annen. Dagens Nyheter har kartlagt hans aktivitet. Etter terrorangrepet i Boston i 2013 delte han en tekst som sa at vesten får selv ta ansvar for terroren.

Rundt årsskifte 2015/2016 delte han to IS-videoer, og han har likt og delt andre IS-hyllelser på sosiale nettverk.

Han og flere usbekiske venner har vist støtte for islamistgruppen Hizb ut-tahrir.

Likevel var ikke mannen utpekt som noen høyrisikoperson av svenske Säpo, blant annet fordi gruppen Hizb ut-tahrir i dag ikke vurderes til å være spesielt organisert eller farlig, opplyser Säpo til Expressen.

Vurdert av Säpo



Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo har kjent til mannen, men ikke sett at han utgjorde noen reell trussel.

- Han var ikke vurdert som en høyrisikoperson, men en person som hyllet IS. Man har hatt fokus på andre personer den seneste tiden, sier personen til Expressen.