OSLO (NTB, Nettavisen): En talsperson for Kreml sier at Moskva kommer til å svare med «passende represalier» etter at USA ila Russland nye sanksjoner.

Den russiske ambassaden i Storbritannia svarte på sanksjonene på sin måte med å poste denne Twitter-meldingen med bilde av en kylling. Uttrykket «lame duck» brukes gjerne om en president som er på vei ut av kontoret.

- Folk vil være glade for å se det siste av denne uheldige administrasjonen, skriver ambassaden.

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D