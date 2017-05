Slik svarer Trump kritikerne etter at FBI-sjefen fikk sparken

ANNONSE

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Timer etter at han plutselig ga FBI-sjef James B. Comey sparken, er USAs president Donald Trump ute på Twitter og svarer kritikerne. Han retter skytset mot demokratenes leder i senatet, Charles E. Schumer. Schumer sa på en pressekonferanse at han hadde sagt til Trump at sparkingen av Comey var «et stort feiltrinn».

Samtidig kommer det opplysninger om at føderal påtalemyndighet har kalt inn til en høring for å vurdere om det er grunnlag for siktelser i forbindelser med FBIs Russland-etterforskning.

- Begynte etterforskningen å bli for nærgående for presidenten? spurte Schumer på pressekonferansen ifølge LA Times og pekte på at FBI-direktør Comey var mannen som ledet etterforskningen om mulige bånd mellom Trump-staben og Russland under valgkampen.

Schumer tok til orde for at det nå utnevnes en uavhengig spesialetterforsker til å følge opp Russland-saken.

Langer ut mot kritiker



I en Twitter-melding onsdag kaller Trump Schumer for «Sutre-Schumer», «Cryin' Chuck Schumer», og trekker fram Schumers tidligere uttalelse om manglende tillit til FBI-sjefen. «Så opptrer han så indignert», skriver Trump og legger til et slagord fra valgkampen, #Draintheswamp, som ble brukt om behovet for å slanke statsapparatet.

Cryin' Chuck Schumer stated recently, "I do not have confidence in him (James Comey) any longer." Then acts so indignant. #draintheswamp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10. mai 2017

Det var i november at Schumer sa til Blomberg Politics at han ikke lenger hadde tillit til Comey. Bakgrunnen var at Comey - 11 dager før valget - gikk ut offentlig med opplysningene om at FBI gransket Hillary Clintons epost-praksis fra hennes periode som utenriksminister.

- På tide med «ferskt lederskap»

Trumps rådgiver Kellyanne Conway benekter at oppsigelsen kommer for å dekke til noe, og hun sier til CNN at den ikke har noe med Russland å gjøre. Ifølge Conway var det på tide med «ferskt lederskap».

– Dette er det ledere gjør. De tar besluttsomme handlinger, sier hun, ifølge NTB.

Opposisjonsleder Chuck Schumer snakker med pressen om Trumps sparking av FBI-sjefen.



Den nå avsatte FBI-direktøren snakket til FBI-ansatte i Los Angeles da nyheten om hans oppsigelse kom opp på TV-skjermene.

Nye skritt i FBIs Russland-etterforskning



Føderal påtalemyndighet har kalt inn til en høring for å vurdere om det er grunnlag for siktelser i forbindelse med FBIs Russland-etterforskning, melder CNN ifølge NTB.

Det er bekjente av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som innkalles til høring, melder CNN.

Stevningene er blitt utstedt i løpet av de siste ukene, men kanalen fikk først vite om stevningene bare timer før president Donald Trump sa opp FBI-sjef James Comey tirsdag.

Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver 13. februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen. Bakgrunnen var avsløringer om at Flynn ikke skal ha fortalt visepresident Mike Pence sannheten om sine samtaler med Russlands ambassadør i Washington, noe som førte til at Pences uttalelser om saken ikke stemte med virkeligheten.

Flynn innrømmet å ha vært «uaktsom» ved å ha gitt utilstrekkelig informasjon til Pence og andre angående sin kontakt med ambassadør Sergej Kisljak 29. desember.

Hår i suppa både for Clinton og Trump



I tillegg til å ha ledet arbeidet med å etterforske eventuelle forbindelser mellom Trumps valgkamp og Russland, har den nå sparkede FBIsjef James Comey vært sentral i kontroversen om tidligere presidentkandidat Hillary Clintons bruk av en privat server til eposter da hun var utenriksminister.

Under en høring hadde Comey sagt at Clintons nære rådgiver Huma Abedin hadde videresendt «hundrede og tusener» av eposter til sin ektemann, inkludert eposter med hemmeligstemplet informasjon. Men tirsdag, kun timer før oppsigelsen ble kjent, rettet FBI på denne uttalelsen. Det var kun «et lite antall» av de tusener av eposter som ble funnet på datamaskinen som hadde blitt videresendt, de fleste var sikkerhetskopier fra annet elektronisk utstyr, melder NTB.

I en tale i forrige uke anklaget Hillary Comey for å ødelegge hennes sjanser til å bli president ved å igangsette en ny etterforskning av den såkalte epostsaken få dager før valgdagen.

Comey ble utnevnt til et ti år langt åremål i stillingen av president Barack Obama i 2013.

- Maktmisbruk

Sparkingen av Comey vekker oppsikt og får kritikk fra flere hold.

- Dette er et groteskt misbruk av makt av Trump. Jeg har ikke sett lignende. Dette er en politisk handling. Presidenten er under etterforskning, sier Jeffrey Toobin, tidligere føderal påklager, til CNN.

Toobin påpeker at Trump også sparket fungerende justisminister Sally Yates etter at hun hadde advart Det hvite hus om at Trumps rådgiver innenfor nasjonal sikkerhet, Michael Flynn, kunne være utsatt for utpressing fra Russland.

- Dette er slikt som skjer i ikke-demokratier. Hva slags land er dette? spør Toobin.

