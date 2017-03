Slik vil EU-kommisjonen få avviste asylsøkere ut

ANNONSE

OSLO (Nettavisen, NTB, Reuters): EU-kommisjonen jobber hardt for å redusere innvandringen og få asylsøkere med avslag returnert etter at rundt 1,6 millioner flyktninger og migranter kom over Middelhavet i perioden 2014-2016.

Et av tiltakene EU-kommisjonen anbefaler er at europeiske land i større grad benytter seg av muligheten til å internere asylsøkere som skal returneres.

«Noen av de mest sårbar»

Menneskerettighetsgrupper har kritisert forslaget. Lederen for Amnesty Internationals EU-kontor, Iverna McGowan, sier internering av migranter, «noen av de mest sårbare menneskene i Europa», bør være siste utvei, skriver Reuters.

Flere har reagert på de foreslåtte innstrammingene i EUs politikk overfor migranter. Bildet er hentet fra en demonstrasjon i Athen 4. januar.

EU anslår at det finnes rundt 1 million migranter i EU-landene som skulle vært sendt hjem, men bare en tredel av de som er pålagt å returnere blir returnert.

Vilkåret for internering er at det må være fare for at asylsøkerne stikker av, understreket EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos, da han presenterte forslaget tidligere denne måneden. Han påpekte også at interneringen ikke skal vare lenger enn det som er nødvendig for at myndighetene skal få tid til å organisere returen.

- Ikke konsentrasjonsleir

- Internering må ikke bli sett på som noe i nærheten av en konsentrasjonsleir, sa Avramopoulos da han forsvarte forslaget mot kritikk.

- De som ikke har rett til å få flyktningstatus, de må returneres. Men i mellomtiden må de være et sted - under verdige forhold - for å unngå at de unndrar seg retur, sa han.

EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos.

Vil også internere barn

Brussel vil ikke utelukke internering av mindreårige, mange av dem kommer alene.

- Det er sjokkerende at barn inkluderes i dette vidtfavnende interneringsregimet, sier Amnestys McGowan.

Målet med de nye anbefalingene fra EU-kommisjonen er å få ned antall asylsøkere som blir igjen i Europa etter å ha fått avslag på asylsøknaden, og samtidig å bidra til at færre tar seg til Europa uten å ha krav på beskyttelse.

Ber om at ankefristen kortes ned

Kommisjonen ber medlemslandene om å koble sammen avslag på asylsøknad og vedtak om retur for å unngå dobbeltarbeid. Ankefrister bør kortes ned, og saker bør hurtigbehandles når det er mistanke om misbruk av asylsystemet.

EU-kommisjonen arbeider også med å få på plass returavtaler med flere land.

- Alt vi foreslår og anbefaler, er fullt ut i overensstemmelse med EUs lovgiving, det eksisterende returdirektivet og grunnleggende rettigheter, sier Avramopoulos.

Norge samarbeider med EU på asylfeltet. Det lukkede mottaket på Trandum brukes i dag til internering av asylsøkere som skal sendes ut av landet.

Ungarns nasjonalforsamling sa denne uken ja til systematisk internering av asylsøkere i mottaksleire.

Etterforsker anklager om mishandling

Statsminister Viktor Orbán har forklart tiltaket med at det er et svar på nylige terrorangrep utført av migranter i Europa.

Samtidig ber Leger Uten Grenser (MSF) ungarske myndigheter etterforske anklager om at politiet har mishandlet asylsøkere som er stanset på grensen til Serbia.

Syriske flyktninger på vei til Mithimna på Lesbos etter å ha ankommet i båt fra Tyrkia 22. august 2015. Rundt 1,6 millioner flyktninger og migranter kom over Middelhavet i perioden 2014-2016.

