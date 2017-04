Slo flykapring-alarm for å unngå kjærestetur

ANNONSE

Det er ikke alltid like lett å ha en kjæreste på nett. Spesielt ikke hvis du allerede er gift og har dårlig råd. Denne feilslåtte planen er nå blitt gjenfortalt av medier verden over, som blant annet CNN og New York Daily News.

32 år gamle M.V. Krishna fra Hyderabad i India hadde nettopp det, og da hans hemmelige kjæreste på nett ville ta forholdet et skritt videre, fikk Krishna store problemer.

Nettkjæresten ønsket at de to skulle ta en kjærestetur til Mumbai og Goa. 32 år gamle Krishna hadde store problemer med å innfri nettkjærestens ønsker, og pønsket ut en høyst uvanlig plan for å løse problemet.

Planen ...



32-åringen jobber i et reisebyrå. Først lagde han en falsk flybillett som han sendte kjæresten. Hun trodde at flybilletten var gyldig for en reise mellom Chennai og Mumbai.

For å unngå at kjæresten skulle sjekke inn i Chennai, og på den måten forstå at billetten og reiseplanene var falske, opprettet Krishna en e-postkonto i falskt navn og sendte en e-post til politiet i Mumbai.

I e-posten utga han seg for å være en kvinne som ønsket å være anonym av frykt for represalier. På indisk skrev han en tekst omtrent slik:

- På ettermiddagen, rundt klokken 14, mens jeg hadde lunsj, var det seks muslimske menn som snakket om å kapre fly i morgen på flyplassene i Hyderabad, Channai og Mumbai (...) De sa at alle 23 skulle gå ombord i fly i tre ulike byer og kapre dem samtidig. De snakket om noe annet også, men jeg kunne ikke høre annet enn disse få setningene. Jeg vet ikke om jeg gjør det rette eller ikke, eller om det er sant eller ikke, så vær så snill å behandle dette, siden jeg informerte dere som min plikt som innbygger i India. Og vær så snill - ikke la meg komme i problemer.

... slo feil

Resultatet av e-posten ble ikke slik Krishna hadde håpet. Politiet høynet sikkerheten ved de ulike flyplassene. Samtidig innledet de en etterforskning for å finne ut hvem som hadde sendt e-posten.

E-posten ble sporet til en internettkafé i Hyderabad, og bilder fra overvåkingskameraene ledet dem videre til Krishna, som i avhør innrømmet å ha sendt den falske e-posten, skriver politiet i Hyderabad i en uttalelse.

Han er nå siktet for forholdet og risikerer fem års fengsel og en bot på 150 dollar. Hvordan denne historien vil påvirke ekteskapet, vites ikke.