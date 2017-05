Småbarnsfamilie ble truet med fengsel og kastet av flyet

ANNONSE

Brian Schear hadde kjøpt fire billetter fra Maui til Los Angeles i California med Delta Airlines. Hans eldste sønn hadde tatt et tidligere fly, og Schears brukte setet til et av sine småbarn, som var for liten til å ha et eget sete, men som ikke fikk sove hvis han ikke fikk sitte i bilsetet som de hadde med om bord.

Flyet var overbooket og betjeningen ønsket at Schears sønn skulle sitte i fanget under hele turen, slik at setet kunne bli brukt av en annen person, skriver blant andre CBS Los Angeles.

- Han kan ikke oppta et sete fordi han er to år eller yngre, Det er FAA-regler. Dette flyet vil ikke gå noen steder før dere velger å forlate flyet. Jeg prøver bare å hjelpe dere, sier en av betjeningen.

- Å prøve å hjelpe oss ville vært å ikke overbooke flyet, og ikke tvinge oss til å fjerne ham fra et sete som vi har betalt for, og forsinke hele dette flyet, svarer Schear.

I diskusjonen, som du kan høre i videoen ovenfor, blir familien truet med at de risikerer fengsel hvis de ikke forlater flyet.

- Det er en forbrytelse hvis du ikke følger reglene, og du og din kone kan havne i fengsel, sier en av betjeningen som Schear diskuterer med.

Det hele endte med at Schear ikke bare måtte gi opp det ene setet, men at hele familien ble tvunget til å forlate flyet og finne overnatting ved flyplassen i Maui. Deretter måtte de skaffe seg nye flybilletter hjem til Los Angeles.

I en uttalelse til CBS sier Delta at selskapet beklager det denne familien opplevde, og at deres ansatte vil ta kontakt med familien for å høre hva som skjedde og komme til en løsning.

Schear sier at han bare ønsker en beklagelse fra Delta Airlines.