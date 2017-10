Snakkesalig kone merket ikke at mannen forsvant

Den eldre ektemannen måtte til slutt oppsøke politihuset i Haderslev.

Den 88 år gamle dansken var fullstendig klar over at kona ville være mer opptatt av å snakke med venninnen, enn ham. At han skulle bli så fullstendig parkert, bokstavelig talt, var han ikke forberedt på.

Hendelsen skjedde tirsdag på Syd-Jylland i Danmark. Ekteparet var på vei til et familieselskap i Vejle. På veien skulle de hente svigerinnen i Haderslev. Hun var en god venninne av kona, og ekteparet ble derfor enig om at mannen skulle sette seg i baksetet, slik at de to kvinnene kunne snakke under turen.

Da bilen stoppet for å ta med svigerinnen, steg mannen ut av passasjersetet, og svigerinnen tok hans plass. Men før mannen rakk å sette seg inn i baksetet, kjørte de to kvinnene ivei.

Ektemannen ble stående langs veien, stivpyntet med blomster i hånden, og vente på at kona og svigerinnen skulle komme tilbake etter ham.

Det skjedde ikke. Kvinnene enset ikke at mannen manglet i baksetet. Uten mobiltelefon eller lommebok, hadde ikke mannen annet valg enn å oppsøke den lokale politistasjonen i Haderslev. Der fikk han kake og kaffe fordi en av de ansatte hadde bursdag.

FORLATT MANN OPPSØKTE POLITIET: Den ektemannen oppsøkte til slutt politigården her i Hadslev i Danmark.

Først da de kom fram til Vejle, seks mil unna, fant kvinnene ut at ektemannen manglet.

- Slik kan det gå når kvinner begynner å snakke, kommenterer mannen i følge lokalavisen Jydske Vestkysten.

