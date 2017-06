Sneglefart i asylprosessen i Hellas:  - Flere barn utvikler psykoser

ANNONSE

Meningen er at de skal sendes videre til andre EU-land, eller at de skal tilbake til Tyrkia. Men på Verdens flyktningdag, som hvert år markeres den 20. juni, er fortsatt over 60.000 flyktninger og migranter strandet i Hellas.

Mange av dem har ventet på å bli gjenforent med slektninger i andre europeiske land i over et år. Kun 14.000 flyktninger har så langt blitt sendt videre til andre land.

Les også: Hellas får ny dose med krisehjelp

– Psykotiske barn

Tidligere i juni besøkte Jill Biden, kona til USAs tidligere visepresident, Chios sammen med psykoterapeuten Nitzia Logothetis.

Ifølge Logothetis er situasjonen forferdelig, spesielt for de mange barna. Flere av dem har utviklet psykoser under oppholdet.

– En enslig mor fortalte meg at datteren hennes ikke sover. Hun gråter hele natten. Kan du tenke deg å gi din to og et halvt år gamle datter sovemedisin hver eneste kveld for at hun skal sove? Velkommen til helvete på jord, sier Logothetis.

De fleste som er strandet i Hellas, er fra Syria, Afghanistan og Irak. Over en firedel er barn, og halvparten av de nyankomne er kvinner og barn, ifølge tall fra FN.

Les også: Hellas finansminister: - Det er lys i enden av tunnelen nå

Stranda på Chios fungerer som en utvidelse av flyktningleiren Souda.

I telt på stranda

På de greske øyene øst i Egeerhavet har forholdene blitt stadig verre etter hvert som nye asylsøkere har fortsatt å komme sjøveien fra Tyrkia nesten daglig.

På Chios sover flere av de nyankomne i telt på stranda ettersom mottakssentrene er overfylte. Situasjonen er preget av stor usikkerhet og manglende framtidshåp.

De fleste av de 14.000 som er innkvartert på øyene, risikerer å bli sendt tilbake til Tyrkia i henhold til avtalen som ble inngått mellom EU og Tyrkia for 15 måneder siden.

(©NTB)