Snøret strammer seg rundt Trump

- De kunne ikke ha sendt en tydeligere melding om de leide et snurrende neonskilt på Times Square.

NEW YORK (Nettavisen): Sitatet over er fra Patrick Cotter, en hvitsnippadvokat i Chicago som tidligere jobbet for påtalemyndighetene i New York sammen med Andrew Weissmann, og er gitt til The New York Times.

- Dette er sånn du sparker i gang en stor sak, legger Cotter til.

Hans tidligere kollega Weissmann er i spissen for tiltalen som nå er tatt ut mot Paul Manafort og Rick Gates, to personer som tidligere jobbet i valgkampteamet til Donald Trump.

Tar avstand



Manafort var sjef for valgkampen til Trump fra april til august, mens Gates var hans assistent. Begge er tiltalt for tolv lovbrudd, inkludert «sammensvergelse mot USA», «sammensvergelse for å hvitvaske penger», «være uregistrert agent for en fremmed stat» og for å la være å rapportere om inntekter fra utlandet.

- Påstandene i tiltalen fokuserer på deres forretningsaktiviteter, ikke deres aktiviteter som del av valgkampteamet. Dette er seriøse anklager, men de involverer ikke valgkampteamet, sier Trumps advokat Jay Sekolow til CNN.

Sekulow har rett i dette. Og det er det viktig å merke seg.

Men her i USA har man lenge ventet på at spesialetterforsker Robert Mueller skal ta sine første trekk, og at disse trekkene skulle sikte seg inn på aktørene rundt Trump, ikke president Trump selv.

Tiltalene mot Manafort og Gates tyder på at det er nettopp dette som skjer, spesielt når det mandag også ble kjent at en tidligere utenrikspolitisk rådgiver i Trump-teamet – George Papadopolous – har tilstått å ha løyet for FBI.

Tre tidligere Trump-medarbeidere er altså i alvorlig trøbbel.

PAUL MANAFORT var sjef for Donald Trumps valgkamp fra april til august 2016.

Bløffer ikke



- Meldingen (fra Mueller, red.anm.) handler ikke bare om Manafort. Dette er en beskjed til de fem neste de skal snakke med. Og beskjeden er «Vi kommer, vi leker ikke og vi bløffer ikke», sier advokat Patrick Cotter til The New York Times.

Anklagen om hvitvasking av 18 millioner dollar er en som potensielt kan føre til mange år i fengsel dersom Manafort og Gates blir dømt.

CNN melder at dommeren har satt begge i husarrest med en kausjon på ti millioner dollar for Manafort og fem millioner dollar for Gates – noe som også understreker alvoret her.

Både Manafort og Gates erklærte seg uskyldige da de møtte i retten mandag.

Nick Akerman, som var involvert i påtalene etter Watergate, mener at disse tiltalene er dårlige nyheter for president Donald Trump og tror at Manafort omsider vil innrømme skyld.

- Han har ikke noe annet valg enn å erklære seg skyldig. Det er hva denne tiltalen sier meg. Det eneste forsvaret du har her, er å begynne å synge som en kanarifugl for å unngå fengselsstraff. Så fort han begynner å synge, vil melodien være nødt til å handle om Donald Trump, sier Akerman til The New York Times.

På den annen side viser tiltalen at Manafort og Gates foreløpig ikke har samarbeidet med FBI.

- Men dette er fortsatt sånn du begynner å klatre opp stigen i en organisasjon, sier Jay Nanavati, en tidligere skatteadvokat i Justisdepartementet.

Har ikke kontakt



Ifølge Det hvite hus har ikke Manafort og Trump lenger kontakt.

- De har ikke snakket sammen på flere måneder. Den siste samtalen vi vet om, var så langt tilbake i februar, sier pressesjef Sarah Sanders i Det hvite hus.

På spørsmål om Trump allerede har bestemt seg for å benåde dem dersom de eventuelt blir dømt, svarer Sanders følgende:

- Jeg har ikke diskutert det med presidenten. Jeg tror vi skal la denne prosessen gå sin gang først.

President Trump har mandag selv erklært via Twitter at det ikke var noe samarbeid med Russland for å påvirke presidentvalget.

Tilståelsen fra George Papadopolous er kanskje spesielt interessant. Han vedgår å ha løyet til FBI om sine interaksjoner med kontakter fra Russlands ledelse og tidspunktene for disse interaksjonene.

FBI sitter blant annet på kommunikasjon hvor Papadopolous ble oppfordret til å reise til Russland for å møte representantene til president Vladimir Putin. Papadopolous reiste imidlertid ikke til Russland, ifølge tilståelsen han har signert.

Uansett har FBIs spesialetterforsker nå fått kloa i tre tidligere Trump-medarbeidere som nå har motivasjon for å dele informasjon om president Donald Trump i bytte mot mildere straff.

Det forutsetter imidlertid at de sitter på informasjon om at Trump har gjort noe ulovlig. Det er det ikke sikkert at han har gjort.

