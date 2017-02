Snøstorm i New York - 3144 flyavganger kansellert i USA

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Onsdag var det nok å kle seg i en tynn genser når man gikk utendørs i New York. Da var det 14 varmegrader her.

Torsdag våknet vi opp til tett snøvær. Det er ventet mellom 20 og 30 centimeter snø i New York bare i løpet av torsdagen.

Dette skaper kaos. Ikke bare i New York, men over store deler av østkysten i USA. Både i New York og Boston er alle offentlige skoler stengt.

Så langt er 3144 flyavganger kansellert, melder Market Watch. Ytterligere 3050 er utsatt. Disse tallene vil trolig stige.

JFK internasjonale flyplass har avlyst nærmere 500 avganger, LaGuardia har kansellert om lag 550 avganger og Newark har kansellert over 600 avganger.

- Det er potensial for tungt snøfall og sterk vind som fører til farlige forhold på de store motorveiene, inkludert i Philadelphia, New York City og Boston, varsler det nasjonale værsenteret.



Myndighetene oppfordrer folk til å holde seg innendørs.

New York Daily News melder at ekspressrutene på T-banen i byen er innstilt, mens 20 prosent av bussavgangene kanselleres. 3000 offentlig ansatte er satt av til å rydde unna snø.

Det er ventet at snøstormen gir seg rundt klokken 18 lokal tid, altså rundt midnatt norsk tid.

EN KVINNE spaserer gatelangs i Greenwich i Connecticut 9. februar 2017.

BOSTON: Alle flyavganger er kansellert inntil videre på Logan Internasjonale Flyplass.

BROOKLYN: Det er få mennesker å se gatelangs i New York denne torsdagen, som preges av snøstormen Niko.