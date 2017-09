Sobral kjemper for livet på intensivavdeling

Den hjertesyke vinneren av Eurovision 2017, trenger nytt hjerte fort.

Vinneren av Eurovision song contest - Salvador Sobral - ligger på intensivavdeling på sykehus i påvente av å få et nytt hjerte.

Den unge mannen har lenge slitt med hjerteproblemer. Tidligere denne måneden lastet han denne videoen opp på YouTube, der han fortalte at han måtte avlyse konserter for å konsentrerer seg om å bli frisk.

Siden det har det gått nedover for Sobral. Han har nå blitt flyttet til intensivavdelingen ved Santa Cruz hospital i Lisboa, skriver News online Portugal. Sobral trenger et nytt hjerte for å kunne bli frisk.

