SOHR: 16 drept i luftangrep mot fengsel i Syria

Minst 16 personer er drept i et luftangrep mot et fengsel i den opprørskontrollerte byen Idlib nordvest i Syria, ifølge eksilgruppen SOHR.

Både fanger og fangevoktere er blant de drepte i angrepet, som fant sted natt til lørdag, ifølge London-baserte Syrian Observatory for Human Rights.

Det er ikke bekreftet hvem som sto bak luftangrepet, men det antas at det kan ha skjedd i regi av russiske jagerfly, ifølge SOHR, som baserer seg på et nettverk av kilder på bakken i Syria og som prøver å fastslå hvem som står bak luftangrep ved å analysere flytype, sted, bevegelsesmønster og type våpen og ammunisjon som benyttes.

Fengselsvakter åpnet ild like etter angrepet og skjøt mot fanger som hadde lagt på flukt, men det foreligger ingen meldinger om drepte eller sårede, legger SOHR til.

Idlib, som er hovedstad i provinsen med samme navn, falt i hendene på en opprørsallianse ledet av den tidligere al-Qaida-tilknyttede Nusrafronten, nå kjent som Fateh al-Sham, i mars 2015.

President Bashar al-Assads motstandere, i all hovedsak Fateh al-Sham, kontrollerer nesten hele Idlib-provinsen, som har blitt utsatt for luftangrep fra russiske og syriske fly, samt den amerikanskledede koalisjonen. Tidligere denne måneden innledet USA gransking etter at 42 personer ble drept i et luftangrep mot en moské som koalisjonen skal ha stått bak i Idlib-provinsen. (©NTB)

