SOHR: Minst 42 drept i luftangrep mot moské i Syria

Noen av de første redningsarbeiderne på stedet har meldt at minst 20 personer er drept, ifølge nyhetsbyrået AP. Et pressesenter i Idlib opplyser at minst 50 personer er drept.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet. Både det syriske regimet og russiske styrker har tidligere gjennomført luftangrep i Aleppo-provinsen, der den opprørskontrollerte landsbyen al-Jina ligger. Også den amerikanskledede koalisjonen har gjennomført angrep i Nord-Syria.

– De uidentifiserte flyene angrep en moské i Aleppo-provinsen under kveldsbønnen, sier Rami Abdulrahman, lederen for eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Mange mennesker er fortsatt fanget under ruinene, og vi tror at antall drepte og sårede vil øke, sier han.

Redningsarbeidere fra organisasjonen Hvite hjelmer har publisert bilder som viser hvordan sårede blir lempet inn i ambulanser, og skrekkslagne innbyggere som leter etter overlevende i ruinene.

Full moské

Lokale kilder opplyser at 300 mennesker befant seg i moskeen da angrepet skjedde torsdag kveld.

Landsbyen al-Jina ligger drøyt 30 kilometer vest for Aleppo by, i et område der tusenvis av syrere har søkt tilflukt etter å ha flyktet fra kamper andre steder. Blant dem er mange som forlot Øst-Aleppo da området ble inntatt av regjeringsstyrker etter en blodig offensiv.

Den kontrolleres av syriske opprørere som kjemper mot Assad-regimet, og islamistiske grupper. Den ytterliggående islamistgruppen IS er ikke nærværende, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Like før moskeen ble truffet ble det også gjennomført luftangrep mot andre områder vest i Aleppo-provinsen, blant annet Atrab, Sheikh og Abeen.

Leter i ruinene

SOHR melder at innbyggere forsøker å grave fram mennesker som ligger fastklemt under den sammenraste moskeen. Mange innbyggere er ikke gjort rede for.

I desember startet en våpenhvile som omfatter en rekke syriske opprørsgrupper, men ikke IS og Jabhat Fateh al-Sham, som tidligere het Nusrafronten og var knyttet til al-Qaida.

Det var Russland og Tyrkia som forhandlet fram avtalen. Mens Russland støtter regimet til president Bashar al-Assad, støtter Tyrkia visse deler av opprøret mot Assad.

Over 320.000 mennesker er drept i løpet av den seks år lange krigen i Syria, som startet med fredelige protester mot Assad-regimet.