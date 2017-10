SOHR: Sivile drept i luftangrep mot marked i Syria

Minst elleve sivile syrere, deriblant to barn, ble drept i et luftangrep mot et marked i Idlib-provinsen i Syria, opplyser aktivistgruppa SOHR.

Angrepet skjedde søndag i byen Maaret-al-Numan. Ifølge SOHR ble angrepet trolig utført av styrkene til Assad-regimet.

Det meste av Idlib-provinsen, deriblant Maaret-al-Numan, kontrolleres av Hayat Tahrir al-Sham (HTS), som er en allianse av jihadistgrupperinger dominert av Fatah al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengede arm i Syria.

Idlib-provinsen er en av fire områder som omfattes av nedtrappingsplanen som Russland, Iran og Tyrkia ble enige om tidligere i høst. Men Hayat Tahrir al-Sham omfattes ikke av planen.

Tidligere på dagen ble det meldt om skuddveksling mellom jihadistgruppa og tyrkiske soldater på grensen mellom Syria og Tyrkia.

