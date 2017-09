Sopranos-skuespiller døde under hjerteoperasjon

Frank Vincent spilte en stor rolle i Sopranos.

NEW YORK (Nettavisen): Nettstedet TMZ melder at Frank Vincent er død, 78 år gammel.

Han fikk et hjerteinfarkt i forrige uke og ble operert onsdag på et sykehus i New Jersey.

Vincent døde under operasjonen.

Scorsese-favoritt

Han livnærte seg som skuespiller i 41 år og ble spesielt kjent for sin rolle i Sopranos, der han portretterte «Phil Leotardo». Han spilte gjerne mafiakarakterer og ble flittig brukt av Martin Scorsese, blant annet i filmer som «Den rasende oksen», «Mafiabrødre» og «Casino».

Frank Vincent vokste opp i Jersey City i New Yersey, studerte musikk og spilte trommer før hans far ifølge IMDB.com introduserte ham for teater.

Han fortsatte som musiker og spilte på 1960-tallet inn sammen med artister som Del Shannon og Paul Anka, før han i 1975 fikk sin første filmrolle i «Family Enforcer», der han imponerte Scorsese nok til å lande en rolle i «Den rasende oksen».

Vincent ble i 2011 tildelt prisen «New York City Icon Award» under Soho International Film Festival.

TV-SUKSESS: Frank Vincent (til venstre) og James Gandolfini (til høyre) i en scene i Sopranos.

Gigantsuksess

Både i 2007 og 2008 vant Frank Vincent sammen med resten av skuespillerne i Sopranos fagforeningens (Screen Actors Guild) utmerkelse for prestasjon av et ensemble i en dramaserie.

Sopranos regnes som en av tidenes beste TV-serier og har en 9,2-rating hos IMDB.com. Serien utspilte seg over 86 episoder og ble sendt på HBO i USA og hos NRK i Norge.

Hovedpersonen i Sopranos, James Gandolfini, døde bare 51 år gammel i Roma 19. juni 2013.

I Sopranos var Frank Vincents karakter Phil Leotardo først kaptein i mafiafamilien Lupertazzi, en rivaliserende familie til hovedpersonen Tony Sopranos mafiafamilie. Leotardo tok over som boss i Lupertazzi-familien etter at Carmine Lupertazzi døde og hans etterfølger Johnny Sacrimoni ble fengslet.

Vincents karakter Phil Leotardo var med i 31 av Sopranos' 86 episoder.

