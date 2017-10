Spania-forsker: – Bringer tankene tilbake til fascistregimet

Politiets framferd for å hindre folkeavstemningen i Catalonia er overraskende brutal og kan føre til ytterlige polarisering i Spania, mener forskere.

Det kan gjøre det enda vanskeligere å finne en løsning på det betente spørsmålet om katalansk uavhengighet, mener sosiolog Susanne Bygnes ved Universitetet i Bergen.

– At det har gått så langt som det har nå, er veldig overraskende. De fleste hadde nok ikke trodd at regjeringen ville være villig til å gå så langt. Det er ikke tradisjon for dette i Spania, sier Bygland, som tidligere har vært gjesteforsker ved universitetet i Barcelona, til NTB.

Allerede tidlig søndag ettermiddag kom det meldinger om at 330 personer, blant dem elleve politifolk, var skadd i sammenstøt i Barcelona, ifølge katalanske myndigheter.

Blødende bestemødre

Spanske myndigheter har gått til arrestasjoner av politikere, kneblet motstandere gjennom å legge ned nettsider, samt gitt opprørspolitiet og den halvmilitære sivilgarden vide fullmakter for å hindre katalanere i å stemme i den omstridte folkeavstemningen om uavhengighet.

Det har fått mange katalanere til å trekke linjene tilbake til Madrids harde linje under Franco-tiden, sier Bygnes.

– Dette har skapt et sterkere sinne mot Madrid og statsminister Mariano Rajoy. Nå deler folk bilder av blødende bestemødre. Dette er ekstremt mobiliserende, påpeker hun.

Kalkulert risiko

Myndighetene i Madrid har fordømt folkeavstemningen som grunnlovsstridig.

– I stedet for å forholde seg til dette som et politisk problem, holder Rajoy hele tiden fram at saken er grunnlovsstridig. Dermed kan han framstille uavhengighetsforkjemperne som kriminelle, påpeker Bygnes.

Hun tror samtidig den harde framferden kan bunne i at Rajoy ønsker å framstå som sterk.

– Han leder jo nå en veldig svak mindretallsregjering. Ønsket om å framstå som sterkere og vise muskler, har han jo virkelig oppnådd, sier Bygnes, som også påpeker at Rajoy hele tiden har vært imot Catalonias krav om mer selvstendighet. Han kan også ha kalkulert med at dette vil gi ham større oppslutning i resten av Spania, mener hun.

Mer tilspisset

Den svenske Spania-eksperten Jakob Lewander sier til TT at søndagens reaksjon var ventet.

– I lang tid har dette vært en aksjon-reaksjon-dynamikk som har bygget opp et indre trykk, sier han.

De to forskerne er imidlertid enige om at saken kan føre til ytterligere polarisering i Spania. Under en støttedemonstrasjon for Rajoy i Madrid lørdag, var det flere som tok i bruk fascistisk symbolikk, framholder Bygnes.

– Det han oppnår, er en langt mer tilspisset situasjon og større problemer med å få til en fredelig løsning med katalanerne. Rajoy har skaffet seg et enda verre utgangspunkt for dialog. Nå er det virkelig vanskelig. For katalanerne er han blitt det ideelle fienden, som alle mener handlet feil, sier Bygnes.



