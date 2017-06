Spanjol som prøvde å stanse London-angriperne, er bekreftet død

ANNONSE

Echeverria lå på bakken nær London Bridge etter at han konfronterte angriperne med et rullebrett, i et forsøk på å forsvare en kvinne.

- Min bror Ignacio prøvde å stanse noen terrorister og mistet livet da han forsøkte å redde andre, skrev hans søster Isabel på Facebook onsdag.

Hans andre søster Ana bekrefter også at broren ble drept av London-angriperne.

- Ignacio overlevde ikke angrepet, skriver hun på Facebook.

39-åringens eldre bror Joaquin sier til AP at levningene skal fraktes til Spania. Han bodde i London der han var ansatt som analytiker i bankkonsernet HSBC.

- Ignacio Echeverrias eksemplariske holdning under angrepet, er et eksempel på solidaritet, heter det i en uttalelse fra det spanske utenriksdepartementet.

I tillegg til Ignacio ble Sara Zelenak, James McMullan, Chrstine Archibald, Sébastien Bélanger, Kirsty Boden, Alexandre Pigeard og Xavier Thomas drept i terrorangrepet i London lørdag 3. juni.

