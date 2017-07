USAs planlegger å teste et missilforsvar som skal sørge for at landet ikke blir truffet av et rakettangrep. Her har amerikanerne satt opp missilforsvarssystemet på en golfbane i Sør-Korea 4. juli i år. Foto: Kim Jun-beom (AP)

Sør-Korea fremskynder amerikansk rakettforsvar etter Nord-Koreas rakettest