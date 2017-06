Sør-Koreas president: Nord-Korea ansvarlig for Warmbiers død

ANNONSE

– Vi kan ikke vite sikkert at Nord-Korea drepte Warmbier. Men jeg mener det er ganske åpenbart at de har et tungt ansvar i prosessen som ledet til hans død, sier Moon i et intervju med den amerikanske TV-kanalen CBS.

Warmbier lå i koma da han i forrige uke kom tilbake til USA etter nesten 18 måneder i nordkoreansk fangenskap. Mandag døde han.

22-åringens familie sier han ble utsatt for torturlignende mishandling i Nord-Korea. Det nordkoreanske regimet hevder på sin side at han havnet i koma som følge av sykdommen botulisme og en sovepille.

President Trump fordømmer Nord-Korea på Twitter tirsdag:

The U.S. once again condemns the brutality of the North Korean regime as we mourn its latest victim. Video: https://t.co/Rvm11ZbPk7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2017

Rettsmedisinsk undersøkelse

Rettsmedisinere i delstaten Ohio skal undersøke Warmbier for å prøve å finne ut mer årsakene til skadene hans.

Leger har så langt fastslått at han hadde en alvorlig hjerneskade da han kom tilbake til USA. Men hva som forårsaket skaden, er uklart.

Foreløpig er det verken funnet tegn til botulisme eller slag mot 22-åringens hode.

USAs president Donald Trump har sagt at "fæle ting" skjedde mens Warmbier satt i fangenskap. Heller ikke han har oppgitt noen detaljer om hva den unge studenten ble utsatt for.

15 års straffarbeid

Warmbier dro som turist til Nord-Korea i forbindelse med et opphold i Kina for halvannet år siden.

I Nord-Korea ble han anklaget for å ha stjålet en politisk plakat og dømt til 15 års hardt straffarbeid. Familien har fått beskjed om at han havnet i koma kort etter at dommen falt.

Warmbier er ikke den første utlendingen som er blitt dømt til mange års fengsel i Nord-Korea for noe som virker som en lite alvorlig forseelse. USA har anklaget landet for å bruke fengslede amerikanere som brikker i et politisk spill.

Men det er slett ikke vanlig at utlendinger mister livet som følge av behandlingen de får i Nord-Korea. Flere analytikere har reagert med overraskelse på Warmbiers skjebne.

Lovet avspenning

Forholdet mellom Nord-Korea og USA er svært spent, og Trump snakket tidligere i år åpent om muligheten for et militært angrep på diktaturet nord på den koreanske halvøya.

Sør-Koreas president Moon Jae-in vant presidentvalget tidligere i år etter å ha lovet å dempe konflikten med naboen i nord. Nå snakker imidlertid også han om et scenario hvor Sør-Korea og USA går til angrep.

I intervjuet med CBS sa Moon at han og Trump trolig kommer til å diskutere dette temaet.

En viktig årsak til konflikten er Nord-Koreas forsøk på å utvikle langtrekkende atomvåpen. Begrunnelsen er at våpnene vil skremme Sør-Korea og USA fra å angripe.

