Familien til Ayhan Arik, et av ofrene for nattklubb-massakren, fotografert under begravelsen i Istanbul søndag. Foto: Ozan Kose (AFP)

Sørger over ofrene i nattklubb-angrepet

Leanne (19) feiret det nye året på nattklubben med tre venner fra hjembyen i Israel da en ukjent gjerningsmann begynte å skyte vilt rundt seg.