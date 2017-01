Statsminister ber innbyggere tilpasse seg - eller dra

ANNONSE

Den nederlandske statsministeren, Mark Rutte, har publisert et åpent brev til landets innbyggere før valget i mars. Her ber han alle som ikke vil respektere landets skikker om å reise.

- Jeg forstår de som tenker at om folk så fundamentalt avviser vårt land, så er det bedre at de drar. Slik har jeg også tenkt. Oppfør deg normalt eller dra, skriver Rutte.

Det åpne brevet er publisert på partiet VVDs hjemmeside og i en helsides avisannonse blant annet i Algemeen Dagblad, ifølge The Guardian.

I annonsen beskriver han et økende ubehag over at folk som kommer til Nederland og nyter godt av landets frihet, men misbruker den samme friheten, nekter å tilpasse seg og avviser landets verdier.

«De plager homser, plystrer etter kvinner i korte skjørt og fremstiller vanlige nederlendere som rasister», står det blant annet i teksten ifølge Aftenpostens oversettelse.

Rutte lister videre opp eksempler på skikk og bruk og nederlandske verdier, som at folk håndhilser på hverandre, viser respekt for læreren, hjelper de som har det vanskelig og jobber for å tjene penger og få det beste ut av livet ditt.

- Vi er nødt til aktivt å forsvare våre verdier, skriver Rutte.

Det er snart valg i Nederland. "Aan alle Nederlanders" - "Til alle nederlendere", står det i annonsen fra statsminister og partileder Mark Rutte. Her ber han de som ikke vil tilpasse seg, dra et annet sted.

Rutte, som tilhører det liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), har vært statsministeren siden oktober 2010. Annonsekampanjen blir sett på som et forsøk på å demme opp for høyrepopulisten Geert Wilders og hans anti-islamske parti PVV.

Ruttes parti og Wilders parti følger hverandre tett på meningsmålingene to måneder før valget.

Selv om Wilders ikke blir nevnt ved navn i Ruttes budskap til nederlendere, valgte Wilders mandag å slå tilbake. Han kalte Rutte en tilhenger av åpne grenser og advarte mot en «asyl-tsunami» og islamisering, skriver The Guardian.

