Stephen Paddock står bak Las Vegas-angrepet

En 64-årig amerikaner skal stå bak angrepet som tok livet av minst 50 mennesker. Politiet etterlyser nå en kvinne med tilknytning til gjerningsmannen.

Saken oppdateres!

Minst 50 er drept og over 200 såret i et skyteangrep på en countrykonsert i Las Vegas mandag.

LES MER: Masseskyting i Vegas: Over 50 drept og 100 skadd

Politiet tror det kun er én gjerningsmann som står bak angrepet, og skytteren navngis nå som Stephen Paddock, en 64 år gammel amerikaner, skriver NBC News. Gjerningsmannen, som var bosatt i Las Vegas-området, ble drept av politiet i 32. etasje på hotellet tvers overfor utendørsarenaen der konserten pågikk. Det antas at han skal ha skutt fra hotellet mot publikum som var tilstede på countryfestivalen.

Politiet tror ikke det er flere gjerningsmenn.

- Vi tror han opptrådte alene. En ensom ulv, uttalte sheriff Joe Lombardo mandag.

Angrepet omtales som den dødeligste skytemassakren i moderne amerikansk historie.

Følg saken direkte her: Direkte: Skytingen i Las Vegas

ETTERLYST: Politiet etterlyser en kvinne ved navn Marilou Danley.

Leter etter romkameraten



Ifølge CBS News forteller politiet videre at gjerningsmannen var hvit, bodde på et eldrehjem og at han tidligere ikke har vært i politiets søkelys.

Politiet leter nå etter Marilou Danley, en kvinne de tror er Paddocks romkamerat. Politiet sier at de mener å vite hvor de skal finne den etterlyste kvinnen.

Politiet leter også etter to biler i forbindelse med masseskytingen, begge med Nevada-skilt.

President Donald Trump sender sine kondolanser på Twitter:

«Min varmeste kondolanse og sympati med ofrene og deres familier etter Las Vegas-skytingen. Må Gud være med dere,» skriver Trump.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017

Kan ha blitt advart

En 21 år gammel kvinne som var tilstede på countryfestivalen forteller amerikansk TV, som ble sendt gjennom Sky News sin direkte-sending, at de kan ha blitt advart av en kvinne og en mann som sto ved siden av dem under konserten.

Kvinnen som fortalte henne dette, var på konserten sammen med en annen mann. Den 21 år gamle kvinnen beskriver dem som helt vanlige mennesker med latinamerikansk utseende. De ble ført vekk av vakter, fordi kvinnen hadde trakasserte publikummere ved å si at de alle skulle dø.

- Jeg vet ikke om hun sa det for å advare oss, eller for å si at vi alle skulle dø og at hun var en del av det, sier kvinnen til amerikansk TV.

Mest sett siste uken