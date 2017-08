Sterke reaksjoner etter sammenstøtene i Charlottesvill: – President, vi må kalle ondskap med sitt navn

USAs president Donald Trump fordømmer sammenstøtene der en kvinne omkom, men møter kritikk fra flere hold.

– Når Trump gir tillatelse til at hat kan utvikle seg, så er det dette som skjer. Sykt, skriver Derrick Johnson, leder for borgerrettighetsorganisasjonen NAACP, på Twitter.

Organisasjonen beskylder også Trump for ikke å omtale høyreekstremistene som medlemmer av Ku Klux Klan, nynazistiske grupper og «alt right»-bevegelsen.

Trump var raskt ute med å fordømme hendelsen i delstaten Virginia.

– Vi fordømmer på det sterkeste dette sjokkerende uttrykket for hat, fordommer og vold, fra flere sider, fra flere sider, sa Trump, som ikke ønsker å legge skylden på noen.

– Det har pågått i lang tid i vårt land. Ikke Donald Trump. Ikke Barack Obama. Det har pågått i lang, lang tid, sa han.

- Dette var terrorisme



Flere høytstående politikere tok til orde for at det ikke finnes flere sider av saken, og at det dreier seg om et stadig større miljø med høyreekstremister og nynazister.

– President, vi må kalle ondskap med sitt navn. Dette var hvite nasjonalister, og dette var terrorisme, tvitret den republikanske Colorado-senatoren Cory Gardner.

Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus, var heller ikke spesielt fornøyd med Trumps uttalelser.

– Presidentens snakk om vold fra flere sider ignorerer den skammelige realiteten som er at vi har høyreekstremisme i landet vårt i dag, og han fortsetter å vise tendenser til en urovekkende selvtilfredshet med hvordan han håndterer slike hatefulle hendelser.

Actual Nazis shouting "Heil Trump" ...in America.. in 2017. I never ever thought I would see something so sickening. https://t.co/I3gBPmJlIV — Brandon Dillon (@BrandonDillon75) August 13, 2017

FBI skal etterforske



FBI skal etterforske hendelsen der en bil kjørte inn i en folkemengde under en demonstrasjon i Charlottesville. En kvinne omkom og 19 ble skadd i angrepet.

– Volden og dødsfallene i Charlottesville rammet rett i hjertet av amerikansk lov og rett, sier USAs justisminister Jeff Sessions.

– Når slike handlinger blir utført på grunn av rasefordommer og hat, går det mot våre kjerneverdier og kan ikke bli tolerert, la han til.

Ifølge CNN er 20 år gamle James Alex Fields jr. pågrepet, siktet for å stå bak ugjerningen. En 32 år gammel kvinne døde og 19 personer ble skadd i hendelsen.

JUST IN: Booking photo of James Alex Fields, Jr. @NBC29 pic.twitter.com/9nxtsvqNmt — Henry Graff (@HenryGraff) August 13, 2017

(©NTB)