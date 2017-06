Sterke vitnebeskrivelser fra London-brannen: - Folk kastet barna sine ut av vinduet

ANNONSE

Brannvesenet i London bekrefter at flere er døde etter en kraftig brann i en 27 etasjer høy boligblokk i North Kensington i London.

Brannsjef Dany Cotton sier hun aldri har opplevd en brann av lignende størrelse i sine 25 år i brannvesenet. De vet ennå ikke årsaken til brannen, og ifølge politiet vil det ta tid før den blir kjent.

- Kastet barna sine ut av vinduet



Nødetatene fikk melding om brannen rundt klokken 01. Vitner på stedet forteller om forferdelige opplevelser. Brannen skal ha spredt seg oppover fra tredje etasje i løpet av veldig kort tid.

Jody Martin, et vitne som bor i området, sier til BBC at hun så mennesker fanget i leilighetene sine i de øverste etasjene.

- Jeg ropte til folk som så ut av vinduene, prøvde å vekke dem og sa at de måtte komme seg ut. De ropte at «vi klarer ikke! Gangene er fulle av røyk!»

Ifølge BBC har øyenvitner sagt at de så lys, som kan være lommelykter, som blinket på toppen av bygningen.

- Jeg har sett folk lyse med lommelykter fra vinduene sine, og deretter sakte sett disse leilighetene bli oppslukt i flammer og røyk, sier Martin til BBC.

Tamara, et annet øyevitne, forteller BBC News at man hørte folk rope «hjelp meg, hjelp meg».

- Det var folk som kastet barna sine ut av vinduet, de ropte «redd barna mine». Brannvesenet ba folk om å bli der de var, de sa til folk at «vi kommer og henter deg».

BOLIGBRANN: Flere er døde etter en kraftig brann i en boligblokk i North Kensington i London.

- Hele vinduet sto i brann



Det meldes at mange er fanget inne i flammehavet. Ifølge BBC-korrespondent Simon Lederman skal «et signifikant antall mennesker» være savnet.

Redningsmannskapene frykter at hele det store bygget skal rase sammen.

En kvinne skal ha stått utenfor bygningen og ropt til en mann hun tilsynelatende kjente i åttende etasje, ifølge et vitne. Det skriver BBC.

- Hun var på telefonen og prøvde å snakke med ham, og var tydelig veldig opprørt fordi leilighetene sto i brann på dette tidspunktet. Det så ut som om han ropte til henne. Senere så jeg kvinnen og hun var hysterisk. Hun sa at vennen hennes hadde hoppet. Hele vinduet hans sto i brann, sier vitnet, som ikke vil navngis, til Press Association.

Et annet øyevitne, Daniel, sier til BBC Radio London at han har sett mennesker hoppe fra bygninger.

- De var fanget. De greide ikke å komme seg ned, spesielt fra den øverste etasjen. Folk har blitt brent. Jeg har sett det med mine egne øyer. Og jeg har sett folk hoppe, sier Daniel.

Dramatiske øyevitneskildringer

Reporteren til The Guardian melder at beboere kan ses inne i leilighetene sine der de er fanget i flammehavet, inkludert en mann som vifter med et teppe ut av vinduet.

Folk i nabolaget står forhutlet ute i nattøyet i nærheten av den overtente bygningen. Noen ropte til mannen med teppet og ba ham holde hodet ut av vinduet og oppgi nummeret på leiligheten sin så brannmannskapet kunne finne fram til ham.

200 BRANNFOLK jobber med å stanse en enorm brann i en 27 etasjers høy boligblokk i Vest-London.

Det lukter sur og skarp røyk fra brannen og det faller brennende deler ned fra bygget. Samtidig kan det høres lyden av glass som knuser og dumpe smell.

The Guardian skriver også at vitner på stedet kunne høre folk rope om hjelp fra bygningen.

Det blir også meldt at noen skal ha hoppet ut etter at vedkommende signaliserte SOS med en lommelykt.

- Han ropte hjelp, hjelp, hjelp, men det kom ingen. Han kastet en madrass ut av vinduet. Han sto praktisk talt i flammer og hoppet, sa et øyevitne.

Gruoppvekkende bilder dukket opp på sosiale medier som viser massive flammer slikker opp på siden av blokken. Beboere som var fanget langt opp i Høyblokka svingte med lommelykter og ropte på hjelp.

