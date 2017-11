Østerriksk partileder går av etter overgrepsanklager

Den østerrikske venstrepolitikeren Peter Pilz trekker seg fra nasjonalforsamlingen og partiet sitt etter at det lørdag ble rettet overgrepsanklager mot ham.

Ifølge den ukentlige avisen Der Falter skjedde overgrepet under en konferanse for politikere i 2013. Pilz skal ha vært full og befølt et ungt medlem av det konservative Europeiske folkepartiet.

– Hendene hans var overalt, sa kvinnen til Der Falter. Hun framholder at to andre konferansedeltakere måtte dra ham vekk fra henne.

62-åringen sa under en pressekonferanse lørdag at han selv ikke kan huske hendelsen, men at han tar anklagene veldig seriøst.

– Jeg er veldig lei for det, uten at jeg vet alle detaljer, sa Pilz. Han anerkjente at det er mulig at anklagene stemmer.

Fredag meldte flere medier at Pilz' tidligere assistent i nasjonalforsamlingen anklaget ham for seksuell trakassering. Disse anklagene avviser han blankt.

Pilz var en av grunnleggerne for det Grønne partiet i Østerrike i 1986. I juli sluttet han i partiet fordi han mente de ikke tok grep i flyktningkrisen. Deretter lanserte han sitt eget kandidatur til nasjonalforsamlingen med bevegelsen Peter Pilz' liste, en samling av intellektuelle, kunstnere og entreprenører. Bevegelsen fikk åtte seter i nasjonalforsamlingen under valget i oktober.

Pilz føyer seg i rekken av menn i lederstillinger verden over som anklages for seksuell trakassering og overgrep. Det hele startet med anklagene mot den kjente Hollywood-filmprodusenten Harvey Weinstein i oktober.

