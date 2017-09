Steve Scalise tilbake på jobb til stående applaus i Kongressen

En takknemlig Steve Scalise returnerte til Kongressen for første gang etter skytingen i sommer.

NEW YORK (Nettavisen): Torsdag returnerte kongressmann Steve Scalise til Capitol Hill til stående applaus fra alle i Representantenes hus. Hvilket parti man tilhører, spilte ingen rolle i dette øyeblikket.

Applausen varte lenge. Og var heller ikke den eneste.

Representanten fra Louisiana har vært borte i 3,5 måneder, helt siden han ble livstruende skadet under en masseskyting i sommer.

- Dere aner ikke hvor godt det føles å være tilbake på jobb her i folkets hus. Som dere kan se for dere, har de siste 3,5 månedene vært tøffe for meg og min familie, men hvis dere hadde visst hvor mye støtte vi har fått, du verden! sa Scalise.

Han fortalte at han fant ro etter at han var skutt fordi han ba til Gud og følte seg trygg i Guds hender.

- Jeg er definitivt et levende eksempel på at mirakler faktisk skjer. Den første takken jeg vil rette, går til kongresspolitiet, sa Scalise, noe som førte til enda en stående applaus.

Takknemlig

Så rettet han en personlig takk til de to spesialagentene som reddet livene til både Scalise og de andre politikerne, David Bailey og Crystal Griner.

- Hvis ikke David og Crystal hadde reagert så raskt, og hvis de ikke hadde klart å fortsette å besvare skytingen til tross for at de selv ble truffet, hadde mange liv gått tapt, sa en takknemlig Scalise.

SPESIALAGENT David Bailey mottar en medalje fra president Donald Trump. Scalise mener at Bailey reddet livet hans.

SPESIALAGENT Crystal Griner mottok en medalje fra president Donald Trump under en seremoni i Det hvite hus 27. juli som takk for sin innsats under skytingen i Alexandria.

Også kirurgene som gjennomførte flere operasjoner på Scalise, var til stede og ble takket til stående applaus.

Scalise fortalte om overveldende støtte fra kjente og fremmede og politikerkolleger og hvor mye dette har betydd for ham på veien tilbake.

- Dere aner ikke hvor mye den har betydd. Det jeg husker best fra denne hendelsen, er de tusenvis av eksemplene på kjærlighet og godhet, sa Scalise.

Baseballtrening

Klokken sju om morgenen 14. juni var flere politikere fra Washington i gang med baseballtrening på en bane i Alexandria, som et ledd i forberedelsene til Kongressens årlige veldedighetskamp.

James Hodgkinson (66) var også til stede. Bevæpnet gikk han til angrep mot politikerne.

Flere dusin skudd ble fyrt av. Det var selvfølgelig uheldig for Steve Scalise at han var til stede og ble et offer, men det var heldig for de andre politikerne. Ettersom han sitter i republikanernes partiledelse, har han nemlig alltid med seg kongresspoliti, nevnte David Bailey og Crystal Griner.

ÅSTEDET: På denne banen, Eugene Simpson Field, i Alexandria ble politikerne angrepet.

Kongresspolitiet besvarte ilden fra Hodgkinson.

- Ingen hadde overlevd uten kongresspolitiet. Det ville ha vært en massakre uten dem, sier senator Rand Paul til CNN.

På sykehus i 12 dager

Hodgkinson ble drept, mens Scalise ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. De neste fire dagene var han for det meste bevisstløs.

- Jeg fant ut senere hvor mye indre skader det dreide seg om. Lårbeinet mitt var knust. Hofta og bekkenet var alvorlig skadd der kula hadde gått igjennom, og den gjorde skader på områder som måtte repareres med stålplater og de gjorde en fenomenal jobb med å bygge alt opp igjen, forteller Scalise til «60 Minutes». Hele intervjuet sendes søndag 1. oktober på CBS.

Scalise ble værende på sykehuset i tolv dager, før han kunne fortsette rehabiliteringen hjemme.

Torsdag 28. september returnerte han til jobben som innpisker. Han har ganske sikkert vært savnet. I Kongressen er Scalises jobb nemlig blant annet å sanke de nødvendige stemmene for å få igjennom lovendringer.

Han avsluttet sin tale i Representantenes hus med å minne alle på at uansett partitilhørighet jobber de alle sammen for landets og folkets beste.

Så fikk han en hyllest også fra demokratenes minoritetsleder.

- Takk Gud, for at våre bønner er hørt. Jeg er veldig stolt av Steve, for vi er begge italienskamerikanere. Jeg vil også takke spesialagentene som reddet dere. I dag er vi alle på Team Scalise, sa Nancy Pelosi i en kort tale.

