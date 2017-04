Stockholm: Her slipper de så vidt unna lastebilen

ANNONSE

Flere videoer har dukket opp i sosiale medier etter terrorangrepet i Stockholm fredag ettermiddag. En av dem viser hvordan folk løper i panikk inn i butikker langs Drottninggatan, for å søke ly.

Like etter ses lastebilen i stor fart suse forbi.

På sin vei drepte sjåføren minst tre mennesker og skadet åtte. Politiet har ved 19.45-tiden ennå ikke bekreftet det endelige antallet.

- Lastebilen kjørte i vill fart nedover Drottninggatan og kjørte på folk. Vi kastet oss inn i en HM-butikk, forteller vitnet Durde til Aftonbladet.

LES også: UD: - Jobber med å kartlegge om nordmenn er berørt



Grusomme scener



Vitner til lastebil-angrepet forteller om grusomme scener.

- Det kommer en lastebil i full fart, kanskje i 100 kilometer i timen. Han kjører på en kvinne rett foran øynene på meg, deretter masse folk nedover gaten mot Åhlens, forteller et vitne til Aftonbladet.

Andre beskriver blodige scener.

- Det lå folk på bakken, det var mye blod. Mange av dem uten armer og ben. Det er helt forferdelig, sier en som var tilstede like utenfor Åhlens kjøpesenter.

Andre forteller at det hørtes ut som en eksplosjon da lastebilen traff veggen på kjøpesenteret.

- Det hørtes ut som en eksplosjon, og det begynte å ryke kraftig fra hovedinngangen.

Stjålet lastebil

Andre beskriver panikken som bredte seg da lastebilen raste ned de få kvartalene fra der den ble stjålet. Sjåføren hadde parkert for å levere øl til en restaurant, da en mann hoppet inn i førerhuset og kapret kjøretøyet.

Sjåføren av øl-bilen ble truffet av lastebilen da han forsøkte stoppe mannen, men ble ikke alvorlig skadd.

- Det vi vet nå er at det er vår lastebil. Vi har pratet med vår sjåfør og han har fortalt at han var og leverte til en kunde, gikk ut av bilen og da har noen hoppet inn i førerhuset og stjålet den, sier kommunikajsonsdirektør for Spendrups, Mårten Lyth.

På en pressekonferanse 17.30 viste politiet bilde av en mann de vil komme i kontakt med. Han skal ikke være mistenkt for handlingen.

- Vi vil gjerne komme i kontakt med vedkommend. Vi vil at denne personen selv, eller andre som kan identifisere mannen, tar kontakt med politiet.