Stoltenberg: NATO vil ikke bidra med kampstyrker i koalisjonen mot IS

NATO-toppmøtet i Brussel vil i dag, slik NTB meldte i går, vedta at forsvarsalliansen skal gå med i den internasjonale koalisjonen som kriger mot IS i Irak og Syria.

– Vi skal avgjøre videre satsning i Afghanistan. Vi vil bidra med kampstyrker, men vi skal støtte Afghanistan med å bekjempe terrorgrupper, inkludert IS, sa Stoltenberg på pressekonferansen ifølge VG.

– Men det er ikke aktuelt å bidra i kampoperasjoner, fortsetter Stoltenberg.

NATO kommer ifølge ham blant annet til å tilby AWACS overvåkingsfly.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg forsikret også onsdag om at det ikke var aktuelt for NATO å delta i kamp.

– Det har ikke kommet noen forespørsler om at NATO skal ha noen rolle i kampoperasjonene, sa han.

Ser fordeler

Fra før er NATO med som observatør, og NATO støtter koalisjonen med tredimensjonal overvåking av luftrommet over Syria og med opplæring av soldater i Irak og Jordan.

Stoltenberg mener det har både politiske og praktiske fordeler å bli med i koalisjonen.

– Den ene er at det vil sende et sterkt signal om samhold i kampen mot terror. Den andre er at det vil gi oss en bedre plattform for samordning mellom partnerne i koalisjonen, sa han under en pressekonferanse onsdag formiddag.

NTB er kjent med at NATO-sjefen skal ha argumentert for medlemskap i diskusjonene internt i alliansen.

Norge deltar

Norge deltar aktivt i koalisjonen og skal ikke ha hatt noen større motforestillinger mot formelt medlemskap for NATO som organisasjon.

Norge har rundt 60 soldater som gir veiledning til irakiske regjeringsstyrker i provinsen Anbar i Irak. I tillegg har Norge en like stor gruppe soldater som hjelper syriske opprørere i Jordan. Innsatsen ble tidligere i år forlenget til 2018.

Det har også kommet meldinger om at norske soldater skal ha deltatt i operasjoner inne på syrisk jord.

