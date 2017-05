Stoltenberg samler Trump, Macron, Erdogan og Solberg rundt samme bord

ANNONSE

Torsdag holder stats- og regjeringssjefene i NATO et ekstraordinært toppmøte i Brussel.

USAs president Donald Trump, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Ungarns statsminister Viktor Orbán, Frankrikes president Emmanuel Macron og statsminister Erna Solberg (H) samles alle rundt det samme bordet. De politiske avstandene er enorme. Men stats- og regjeringssjefene vil ha et felles budskap, forsikrer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Det kommer til å bli et møte som veldig tydelig uttrykker samholdet i NATO, sier han.

Sterkere sammen

I forkant av møtet spiller Stoltenberg ned spenningene i alliansen. Han framhever NATOs såkalte musketer-ed som det viktigste. Den handler om at et angrep på én skal anses som et angrep på alle.

– NATO er en allianse av 28 demokratier der man velger ulike ledere med ulik politisk bakgrunn. Det kan være demokrater, republikanere, sosialdemokrater, kristendemokrater, liberale eller konservative. Det som kjennetegner NATO, er at på tross av ulike politiske ståsteder, så samles man alltid om det viktigste for NATO, nemlig at vi står sammen og forsvarer hverandre, og at vi er sterkere sammen enn alene, sier Stoltenberg til NTB.

– I en tid med mye usikkerhet trenger vi sterke internasjonale institusjoner som NATO, sier han.

Begrenset program

Det er ikke snakk om et ordinært toppmøte, men en strammere seanse der hovedformålet er at Trump skal møte de øvrige lederne for første gang.

– Det blir et kort møte, men et viktig møte, sier Stoltenberg.

Vanligvis avsluttes toppmøtene ved at NATO offentliggjør en fyldig slutterklæring som viser fram alliansens politiske linje. Noe slikt er ikke planlagt denne gangen, bekrefter NATO-sjefen.

– Det var heller ikke tilfelle da vi hadde et lignende møte i 2001, sier Stoltenberg.

– Men jeg regner med at det likevel kan tas beslutninger om de to hovedsakene vi skal diskutere, nemlig byrdefordeling og kampen mot terror, sier han.

Trump vil at NATO skal bidra mer i kampen mot terror. I tillegg krever han at europeiske land må ta en større del av regningen i forsvarssamarbeidet.

Før møtet i Brussel er stats- og regjeringssjefene blitt bedt om å begrense innleggene sine under selve møtet til mellom to og fire minutter, av hensyn til USAs president. På bildet vinker Trump og hans kone farvel fra Det hvite hus før utenlandsturen.

Nervøs planlegging

Stats- og regjeringssjefene ha blitt bedt om å begrense innleggene sine under selve møtet til mellom to og fire minutter, skriver tidsskriftet Foreign Policy. Grunnen er etter sigende manglende konsentrasjonsevne hos Trump.

Foreign Policys kilder beskriver en allianse med frynsete nerver før middagen med den uforutsigbare amerikanske presidenten. Både før og etter presidentvalget i fjor har Trump kommet med uttalelser som har sådd tvil om viljen til å komme andre allierte til unnsetning.

Stoltenberg mener på sin side at Trump har vært klar når det gjelder NATO.

– USA står ved sine sikkerhetsforpliktelser og ser betydningen av et sterkt NATO, både for Europa og for USA. Der er det ingen endring, sier Stoltenberg.

– Trump er veldig tydelig på at han ønsker et sterkt NATO, sier han.

Hektisk søndag

Trump innledet en hektisk møtedag søndag med et bilateralt møte med Bahrains kong Hamad bin Isa al-Khalifa.

Trump sa til kongen at det var en stor ære å få møte ham og la til at «det har vært en viss belastning i forholdet før, men ikke med denne administrasjonen».

Bahrain er tilholdssted for en amerikansk flåte i Gulfen.

Diskuterte «vakkert militærutstyr»

USAs president diskuterte salg av det han kalte «vakkert militærutstyr» da han møtte emiren av Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, søndag formiddag i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Trump sa til emiren at USA og Qatar har hatt et langvarig vennskapelig forhold.

Trump la til at «ingen lager militærutstyr som USA», og sa at en avtale om salg av militært utstyr til Qatar vil skape arbeidsplasser i USA og bedre Qatars sikkerhet.

Før møtet startet, sa Trump til reportere at han skulle diskutere salg av «mye vakkert militærutstyr».

