Stor uenighet om Ukraina mellom Sverige og Russland

Wallström er imidlertid fornøyd med at det er mulig å ha en "åpen og direkte" dialog med Lavrov, til tross for uenigheten.

– Vi har ulike oppfatninger i saker som Ukraina og Krim. Men jeg er glad for at vi kan diskutere dette, sier hun på en felles pressekonferanse med den russiske utenriksministeren.

Lavrov sier Minsk-overensstemmelsen må være i sentrum for diskusjonen, og forteller at Russland har invitert svenske politikere til å reise til Krim "for å se med egne øyne hva som faktisk pågår der".

– Vi har store uenigheter, det skal vi ikke legge skjul på. Det finnes en interesse for å utvikle kontakter og handel mellom våre land, det er synd om vi ikke går videre med dette, sier han.

Samtidig påpeker han at de to ble enige om at de "ikke bør la seg forstyrre" av disse uenighetene, og peker blant annet på viktigheten av gode handelsrelasjoner.

Han sier også at Sverige ikke har skyld i at det har vært et kjølig forhold mellom de to landene.

– Vi har aldri sagt at Sverige har skylden for de dårlige relasjonene mellom landene våre. Vi har bare sagt at det er situasjonen. Men vi har alltid sagt at vi er klare til å gå tilbake til et bilateralt samarbeid når det finnes en vilje fra motparten, sier Lavrov, og legger til:

– Nå ser vi en tendens til at det fins land som vil gå tilbake til normale bilaterale relasjoner, sier han.