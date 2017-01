Stor usikkerhet i Nord-Irland etter ny politisk krise

ANNONSE

Førstelektoren ved Universitetet i Agder har vært mye i den britiske provinsen og sier at det nå er en større usikkerhet i befolkningen enn det har vært på mange år.

– Jeg føler hver gang jeg er i Nord-Irland at det blir mer og mer usikkerhet om hva framtiden vil bringe. Nå har usikkerheten om brexit kommet på toppen av alt. Frykten er at håpløsheten skal bli så stor at enkelte grupper ser det som nødvendig igjen å ty til vold som et politisk virkemiddel, sier Mustad.

Den siste politiske krisen ble utløst da viseførsteminister Martin McGuinness fra Sinn Féin gikk av mandag.

Politisk stillstand

– Ifølge en lov vedtatt i det britiske parlamentet etter at langfredagsavtalen ble inngått i 1998, faller folkeforsamlingen og provinsregjeringen dersom enten førsteministeren eller viseførsteministeren trekker seg. Da må det skrives ut nyvalg, sier Mustad.

Provinsen styres i fellesskap av en første- og viseførsteminister fra det største unionistiske og republikanske partiet. Dette for å demme opp for volden som preget nordirenes hverdag i 30 år under The Troubles.

I dag er Arlene Foster fra det unionistiske partiet DUP førsteminister, og Martin McGuinness fra republikanske Sinn Féin viseførsteminister. De to er i prinsippet likestilte og må være enige før vedtak kan settes ut i live.

– Dette har ført til at det på mange områder er politisk stillstand i provinsen. Det er ingen reell politisk opposisjon. Det kan nok komme en endring i dette, men trolig ikke nå. Nå har den britiske regjeringen nok å gjøre med brexit, og skulle et nyvalg føre til omtrent samme resultat som nå, er partene like langt, sier Mustad.

Hardt presset førsteminister

Sinn Féin har lenge presset hardt på for å få førsteminister Arlene Foster til å trekke seg og ta ansvar etter store overskridelser i et prosjekt for fornybar energi som hun satt i gang som økonomiminister. Foster har nektet å gå.

– Sinn Féin vil ikke tolerere Arlene Fosters arroganse, sa McGuinness da han gikk av.

– Jeg tror denne saken bare er en utløsende faktor og et utslag av det dårlige arbeidsklimaet det i lang tid har vært mellom Sinn Féin og DUP. De er politisk diametralt uenige, sier Mustad.

Klarer ikke Sinn Féin å komme opp med en vikar for Martin McGuinness innen mandag ettermiddag, og det er det lite som tyder på at de gjør, blir det nyvalg. Det må skje innen seks uker, men det kan komme tidligere, sier Mustad.

– Det spørs helt hvordan den britiske Nord-Irland-ministeren James Brokenshire tolker situasjonen og hvor sannsynlig han mener det er at volden kan blusse opp igjen. Det kan være at valget kommer før det har gått seks uker, sier Mustad.

Et nyvalg vil bety at Nord-Irland vil bli styrt direkte fra London fram til en ny provinsforsamling er på plass.

– Det var flere kriser på begynnelsen av 2000 da de politiske institusjonene i Nord-Irland ble suspendert og gjeninnsatt flere ganger, men siden 2006-07 er dette den største krisen provinsen har vært i, sier Jan Erik Mustad. (©NTB)