Statsminister May satte sitt pennestrøk på brevet i Downing Street tirsdag.

Derfra ble det brakt med kurer til Brussel, der Storbritannias ambassadør til EU, sir Tim Barrow, personlig overlevere det til EUs president Donald Tusk.

"Etter ni måneder har Storbritannia levert", skrev EUs president Donald Tusk på Twitter onsdag.

Like etterpå la han ut et bilde der han fikk overrakt brevet der Storbritannia formelt setter i gang prosessen for utmelding av EU, i tråd med EU-traktatens artikkel 50.

I brevet skal Storbritannia bekjentgjøre sin intensjon om å forlate EU, i tråd med prosedyren som er beskrevet i EU-traktatens artikkel 50.

After nine months the UK has delivered. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 29. mars 2017

Overrekkelsen av brevet blir den offisielle starten på en to år lang forhandlingsprosess. I den perioden skal EU og Storbritannia forhandle om vilkårene for skilsmisse. Samtidig skal de begynne å diskutere rammeverket for et framtidig forhold dem imellom.

Storbritannia blir automatisk kastet ut av EU hvis ingen enighet er på plass etter to år. Men ved enstemmighet kan partene vedta å forlenge forhandlingsperioden.

Fakta: Fakta om brexit

* 23. juni stemte 51,9 prosent av britene for at Storbritannia skal forlate EU. * Finansmarkedene verden over reagerte negativt på utfallet av folkeavstemningen. Det britiske pundet falt til sitt laveste nivå siden 1985. * 13. juli overtok konservative Theresa May som statsminister etter David Cameron, som trakk seg på grunn av resultatet i avstemningen. May støttet ikke brexit, men har slått fast at en ny avstemning ikke kommer på tale. * David Davis har fått det nye vervet som minister for utmelding av EU. Den profilerte ut-forkjemperen Boris Johnson er ny utenriksminister. * May sier nå at artikkel 50 i Lisboa-traktaten vil bli utløst innen utgangen av mars 2017. Når artikkelen er aktivert, har partene to år på seg til å bli enige om en avtale før utmeldingen trer i kraft.