Det opplyser det britiske departementet for utmelding av EU i en pressemelding. Ifølge departementet ble EUs president Donald Tusk informert om planen av Storbritannias EU-ambassadør Tim Barrow mandag morgen.

Davis: Storbritannias brexitminister David Davis sier landet står foran de viktigste forhandlingene på en generasjon.

Den formelle utmeldingsprosessen starter ved at britene sender et brev til EU der de gjør det klart at de har som intensjon å forlate unionen.

– Vi står ved terskelen til denne generasjonens viktigste forhandlinger for vårt land, sier brexitminister David Davis.

– Regjeringen har et klart mål: en avtale som fungerer for alle land og regioner i Storbritannia og samtidig for hele Europa – et nytt, positivt partnerskap mellom Storbritannia og våre venner og allierte i EU, sier han.

Ifølge Lisboatraktatens artikkel 50 kan det i utgangspunktet forhandles i opptil to år når den formelle utmeldingsprosedyren settes i gang.

Forhandlingsperioden kan forlenges hvis landene enstemmig blir enige om det.