Storbritannia vurderer forbud mot laptoper i håndbagasjen

USA har innført et slikt forbud på flyruter til og fra åtte land i Midtøsten, og Storbritannia vil nå gjøre det samme, melder flere britiske medier.

Det britiske forbudet vil ikke nødvendigvis gjelde de samme landene som omfattes av det amerikanske forbudet, melder BBC.

Sikkerhetskilder opplyser samtidig til Sky News at beslutningen om å skjerpe reglene for håndbagasje ikke nødvendigvis kommer som følge av en konkret trussel, snarere som et svar på en generell trusselen mot luftfarten.

(©NTB)