Storbritannias forsvarsminister Michael Fallon går av etter anklager om trakassering

Trekker seg som forsvarsminister i Theresa Mays regjering.

Forsvarsminister Michael Fallon har trukket seg etter anklager som handler om oppførsel, melder BBC.

Beskyldningene om upassende oppførsel har heftet ved Michael Fallon de siste dagene etter at han innrømmet å ha befølt en kvinnelig journalist på kneet i 2002, skriver The Independent.

Tirsdag ble det kjent at medarbeidere i Det konservative partiet har utarbeidet en liste over 36 nåværende parlamentarikere i London som anklages for seksuell trakassering.

Les også: Nye anklager om trakassering mot Kevin Spacey og Dustin Hoffman

Anklagene mot toryene omhandler blant annet klåing på kvinnelige ansatte, upassende kommentarer, og at sekretærer har fått i oppgave å kjøpe sexleketøy og leie prostituerte.

To politikere i statsminister Theresa Mays regjering er oppført på listen, ble det opplyst tirsdag, og ifølge ryktene var Michael Fallon et av navnene på listen. Statsministeren selv uttalte at saken skal granskes.

Skandalen som nå utfolder seg i britisk politikk kommer i kjølvannet av den omfattende #metoo-kampanjen i sosiale medier der kvinner forteller om seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

Mest sett siste uken