Storsenteret Magasin Du Nord i København ble evakuert søndag ettermiddag etter at det ble mottatt en bombetrussel, melder Ekstrabladet.

Ved 15-tiden ble magasinet åpnet igjen.

En av avisens journalister var tilfeldigvis i kjøpesenteret da de handlende over høyttalerne fikk vite at «det var oppstått en situasjon» og at alle måtte bevege seg mot utgangene, skriver Ekstrabladet.

Journalisten på kjøpesenteret fikk vite av politiet på stedet at senteret hadde mottatt en bombetrussel.

Det var mange kunder på senteret da de fikk beskjed om å forlate bygget.

Bilder fra stedet viste politisperringer, bevæpnet politi og tjenestepersoner iført bombebeskyttende drakter.

