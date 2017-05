ANNONSE

En jakttur i Zimbabwe gikk fryktelig galt denne helgen. Theunis Botha (51) er en profesjonell jeger og driver Theunis Botha Big Game Safaris and Hounds i Sør-Afrika.

DØDE: Theunis Botha (51).

Han ledet en jaktlag ved Good Luck Farm nær Hwange National Park i Simbabwe, da de ved et uhell kom for nær en flokk med elefantkuer med kalver.

Simukai Nyasha, en talsperson for parkmyndighetene i Zimbabwe, opplyste at tre kuer gikk til angrep på jegerne, skriver The Telegraph som siterer det sørafrikanske nyhetsstedet Network 24.

Botha skjøt mot kuene, men ble angrepet fra siden av en fjerde elefantku. Kuen løftet opp Botha med snabelen samtidig som den ble skutt. Kuen kollapset og falt oppå Botha som ble knust.

Botha var en høyt respektert jeger. På hans nettside står det at han perfeksjonerte tradisjonell europeisk hundejakt på leoparder og løver i Afrika.