Større irakisk offensiv mot kurdisk-kontrollerte Kirkuk

Større angrep iverksatt for å gjenerobre oljebyen.

Irakiske regjeringsstyrker har startet et større angrep mot den omstridte kurdisk-kontrollerte byen Kirkuk, melder både kurdiske og irakiske kilder.

Det ble mandag meldt om skuddvekslinger sør for byen, og irakiske styrker melder at de har tatt kontroll over veier og infrastruktur i nærheten av den omstridte, multietniske byen i Nord-Irak.

Les også: Krigshandlinger sender oljeprisen og kronen til værs

Kurdiske tjenestemenn opplyste samtidig at irakiske regjeringsstyrker og militssoldater med støtte fra regjeringen i Bagdad har iverksatt et større angrep på flere fronter for å gjenerobre byen.

Ifølge Kurdistans regionale sikkerhetsråd har kurdiske peshmerga-styrker ødelagt minst fem amerikanske Humvees som ble brukt av militssoldater som skal ha startet det kurderne kaller et uprovosert angrep sør for byen.

Spenningen i området har økt etter at den kurdiske selvstyrte regionen avholdt en folkeavstemning om uavhengighet i september.

I forrige uke ble det meldt at irakiske regjeringsstyrker og en iransk-trent sjiamuslimsk milits rykket framover mot Kirkuk.

Vil forsvare byen

Tusenvis av kurdiske peshmerga-styrker er utplassert for å forsvare Kirkuk, der det bor både kurdere, turkmenere og sunnimuslimske arabere. De har fått beskjed om å forsvare byen for enhver pris.

Den irakiske statsministeren Haider Al-Abadi sa sent søndag til den statlige TV-kanalen Al-Iraqia at han har beordret styrkene til å sørge for sikkerhet i området i samarbeid med innbyggerne og peshmerga-styrkene. Kort tid etter ble det meldt om at de hadde tatt kontroll over «store deler av Kirkuk-provinsen», men lokale kurdiske myndigheter avviser dette.

– Peshmerga-styrker vil beskytte Kirkuk og vil ikke tillate at noen skader byen, sier Kosrat Rasul, visepresidenten i den selvstyrte kurdiske regionen i Nord-Irak, til det kurdiske nettstedet Rudaw.

Kirkuk huser mer enn en million mennesker, og flere av innbyggerne melder om at folk har søkt tilflukt i hjemmene sine etter å ha hørt lyder som trolig er skuddveksling.

Irakiske regjeringsstyrker mistet kontroll over byen i forbindelse med IS-offensiven sommeren 2014. Kurdiske peshmerga-styrker, som var sentrale i kampen mot IS i Nord-Irak, rykket deretter inn i byen og har hatt kontroll over den siden.

Fikk tidsfrist

Ifølge en kurdisk tjenestemann ga myndighetene i Bagdad peshmerga-soldatene i området frist til klokken 2 natt til søndag på å trekke seg ut av byen og gå tilbake til stillingene de hadde før 6. juni 2014.

Ifølge BBC indikerte flere meldinger at tidsfristen ble utsatt i 24 timer, mens irakiske myndigheter skal ha benektet at noen tidsfrist i det hele tatt var satt.

Natt til mandag lokal tid hevdet statlige medier at regjeringsstyrker har rykket inn i oljebyen.

Det amerikanske forsvarsdepartementet oppfordrer irakiske og kurdiske styrker til å forhindre en opptrapping av konflikten i området.

– Vi er imot enhver voldelig handling og advarer mot destabiliserende handlinger som stjeler fokus fra kampen mot IS, sier Laura Seal, talsperson for Pentagon.

Fredag gikk den amerikanske forsvarsministeren Jim Mattis ut og sa at USA jobber med å redusere spenningene mellom irakiske regjeringsstyrker og kurdiske soldater.

(©NTB)

